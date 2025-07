Gisele Bündchen celebra 45 anos com chimarrão, família e natureza na serra gaúcha: "Cercada de amor"

A modelo Gisele Bündchen publicou um post em seu perfil nas redes sociais com fotos em família durante visita à Serra Gaúcha, onde celebrou o aniversário de 45 anos , completados em há 4 dias, em 20 de julho.

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família", escreveu.

Nas fotos, ela aparece com bolos de aniversário junto da gêmea, Patrícia, além dos filhos Vivian, Benjamim e o caçula, Rio. Também mostra paisagens da Serra e, em uma delas, segura um chimarrão, a bebida tradicional do Rio Grande do Sul.