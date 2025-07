Talita Hartmann tem mais de uma década de experiência como modelo. Armando Gadelha / Divulgação

A gaúcha de São Vicente do Sul Talita Hartmann, 28 anos, está prestes a entregar a coroa para sua sucessora, que será eleita como a nova Miss Grand Brasil 2025 neste domingo (6). Desde sua vitória, em 2024, até a preparação para a passagem do posto, a modelo viveu uma maré de sentimentos.

Talita foi de um sonho a um pesadelo em um curto espaço de tempo. Isso porque, após conquistar a tão desejada coroa, tornou-se alvo de ataques de ódio vindos de torcidas adversárias nas redes sociais. A situação abalou completamente seu emocional e teve repercussões, inclusive, em sua saúde física.

A partir disso, a miss precisou buscar apoio especializado em saúde mental para conseguir lidar com o teor dos comentários e com as ameaças. Segundo ela, uma das saídas encontradas foi olhar para dentro de si.

— Foi um momento de muita dificuldade para eu lidar com tudo isso, porque ver a maldade das pessoas me chocava um pouco. Com muito apoio e muita calma, eu fui passando por isso da melhor forma, com muito carinho e paciência comigo mesma, mas não foi fácil — pondera.

Foi no Miss Grand International, ocorrido em outubro do ano passado na Tailândia, onde ela diz que encontrou a sua "cura" e, no combo, uma legião de fãs.

— Eu consegui me sentir amada pelas pessoas, porque no Brasil desacreditaram muito o meu potencial e o Miss Grand Internacional me curou. Eu senti o apoio de pessoas que nem me conheciam. Geralmente, as meninas costumam ficar mais nervosas no Internacional, mas pra mim foi o contrário. Eu vi que muitas pessoas gostavam de mim e que eu tinha que acreditar mais em mim — destaca a Miss Grand Brasil 2024.

Conquistas no Miss Grand Internacional

Na disputa mundial, Talita recebeu o troféu de melhor desfile em traje de banho. Além da beleza e da desenvoltura, a modelo também chamou a atenção dos jurados pela forma como representou o Brasil, sendo coroada com um dos melhores trajes típico. Ela optou por homenagear a artista plástica Tarsila do Amaral e destacar a força da mulher brasileira.

A gaúcha conquistou a quinta posição, o título de quarta vice-campeã, na grande final. Contudo, em junho deste ano, após renuncias e controvérsias entre as outras misses presentes no pódio, Talita subiu três colocações e foi promovida a vice-campeã.

Legado

A modelo afirma que seu desejo sempre foi propagar a compreensão sobre empatia e respeito ao próximo. Diante dos acontecimentos que sucederam sua vitória como Miss Grand Brasil 2024, ela buscou reforçar essa mensagem durante o último ano, principalmente focada nas relações entre as pessoas nas redes sociais, no combate ao discurso de ódio e no cuidado com a saúde mental.

— Eu sempre quis trazer muito a questão de não julgar, de olhar o outro com carinho, de entender que todos somos humanos, que ninguém é perfeito. Por mais que as pessoas queiram a perfeição em um concurso de beleza, essa beleza deve ir muito além do exterior — pontua.

Talita não deixou com que os comentários negativos a impedissem de continuar com o seu propósito. Ela defende que conseguiu deixar a sua marca na competição.

— O meu legado foi mostrar para as pessoas, para as próximas gerações de misses, que não importa quantos "nãos" você receba. Não importa se o país inteiro não acredita em ti. Se a gente acreditar, tudo é possível. Eu acho que eu fiz história mostrando para um país inteiro que a gente é capaz de tudo com força de vontade, determinação e resiliência — reflete Talita Hartmann.

Expectativas para o futuro

Talita diz que espera que sua sucessora tenha força e resiliência e seja capaz de mostrar valores como bondade e humildade. São 27 candidatas, de todos os Estados brasileiros, que disputam a coroa de Miss Grand Brasil 2025. Para essas mulheres, a gaúcha sugere:

— Eu diria para elas pegarem leve consigo mesmas e acreditarem em si. Que elas sejam elas mesmas, mostrem quem elas são de verdade, a personalidade e a essência delas. Diria para não se julgarem tanto, terem cuidado consigo mesmas, porque a gente acaba se criticando e se autossabotando muito.

Em 2025, Talita foi aprovada para o curso de Publicidade, na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em São Paulo. Sua meta agora é estudar, mas seguir trabalhando como modelo internacional.