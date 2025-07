Edu Guedes tem alta do hospital 10 dias antes do previsto após cirurgia para retirar tumor no pâncreas

Edu Guedes passou por cirurgia no sábado (5). REPRODUÇAO / INSTAGRAM

Depois da retirada de um tumor, o apresentador Edu Guedes teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira (11). A informação foi compartilhada pela mulher do chef de cozinha, Ana Hickmann, que comemorou a saída do hospital 10 dias antes do previsto pelos médicos inicialmente.

O chef de cozinha de 50 anos que ficou famoso na televisão brasileira passou por um procedimento no sábado (5) para retirar um tumor do pâncreas.

"Hoje é um dia muito especial pra nossa família! Dr Marcelo Bruno Rezende deu alta pro Edu. 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa! Que alegria! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo", escreveu Ana.

A apresentadora ainda destacou que Edu está tendo uma ótima recuperação:

"Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!".

Ela e o chef de cozinha se casaram no civil em maio deste ano. Juntos desde 2023, eles assumiram o romance em março de 2024 e, em maio, ficaram noivos durante uma viagem para Portugal.

O que aconteceu com Edu Guedes?

Inicialmente, o apresentador foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e seria operado apenas para essa remoção. Mas, no sábado (5), exames também apontaram tumor maligno no pâncreas. Ele passou por cirurgia, que durou seis horas no total.

— Ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço — explicou a apresentadora em um vídeo.

O chef teve alta da Unidade de Terapira Intensiva (UTI) na quarta-feira (9) e permaneceu mais dois dias no hospital até a volta para casa, nesta sexta.

Primeira manifestação

Na primeira manifestação pública após a cirurgia Edu Guedes afirmou que o processo de recuperação "está sendo ótimo", agradeceu o carinho recebido e detalhou o procedimento que foi realizado.

Na sequência, o apresentador contou que a pedra que foi retirada tinha aproximadamente 1,6 cm e exames posteriores detectaram "inúmeros cálculos renais nos dois rins e um tumor de 2cm no pâncreas".