Edu Guedes fala pela primeira vez após cirurgia: "Recuperação está sendo ótima"

Edu Guedes recebeu alta da UTI, mas segue internado em hospital de São Paulo. Instagram: @eduguedesoficial / Reprodução

Na primeira manifestação pública após passar por cirurgia para retirar um tumor no pâncreas, no sábado (5), Edu Guedes afirmou que o processo de recuperação "está sendo ótimo", agradeceu o carinho recebido e detalhou o procedimento que foi realizado. A assessoria de imprensa do apresentador informou em nota que ele "recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) nesta manhã (9) e segue se recuperando de forma extraordinária."

— Olá a todos, aqui é o Edu. Eu queria agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês. Há duas semanas, eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal — disse em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira.

Na sequência, o apresentador contou que a pedra que foi retirada tinha aproximadamente 1,6cm e exames posteriores detectaram "inúmeros cálculos renais nos dois rins e um tumor de 2cm no pâncreas". Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Dois procedimentos cirúrgicos foram realizados, um para "os rins estarem bons e fortes" e outro "mais delicado". Edu Guedes também destacou que a "investigação do Dr. Joaquim salvou" a sua vida.

— Ele retirou a cauda do pâncreas. Já estou no quarto. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho também — prosseguiu.

Por fim, o apresentador ficou emocionado ao agradecer à esposa, Ana Hickmann, amigos e fãs:

— Agradeço a Ana, a Maria, meus pais que estavam ao meu lado, minha família e tantos amigos e muitos brasileiros que eu não tinha ideia da dimensão, que gostam de mim.

Comunicado

Começamos o feriado de 9 de julho compartilhando as melhores notícias:

o chef e apresentador Edu Guedes recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta manhã e segue se recuperando de forma extraordinária. Sua força e resiliência serão fundamentais durante a jornada de recuperação.