Calabresinho Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Dani Calabresa anuncia nascimento do primeiro filho, Bernardo

Humorista compartilhou nas redes sociais a chegada do bebê, fruto do casamento com Richard Neuman

17/07/2025 - 14h16min Compartilhar Compartilhar