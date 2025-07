Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam primeira gravidez: "Esperando o amor da nossa vida"

Camila Queiroz e Klebber Toledo serão papais pela primeira vez. Em publicação no Instagram nesta sexta-feira (11), os atores anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Na foto (veja abaixo), Camila aparece com a barriga, ainda tímida, para fora, ao lado de Toledo.

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Camila Queiroz e Klebber Toledo estão junto há oitos anos. Ele casaram em agosto de 2018 , pouco mais de um ano após o início da relação, em Jericoacoara, no Ceará.

Em entrevista ao gshow, a atriz relembrou a primeira vez que teve contato com o marido. Foi em 2015, durante o espetáculo do Criança Esperança.

— No Criança Esperança, nos vimos pela primeira vez e foi quando a gente falou: "Oi, prazer, tudo bem? Vamos fazer a próxima novela juntos". Foi no meu primeiro Criança Esperança. Não tem como ser mais inesquecível do que isso — contou.