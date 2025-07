Ana Hickmann mostra refeição especial para Edu Guedes após alta: "Primeiro jantar juntos"

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos desde 2023. @ahickmann Instagram / Reprodução

— Primeiro jantar juntos — celebrou Ana.

Na gravação, ela também detalhou o cardápio preparado com ela, que contava com atum com gergelim, brócolis, salada, vinagrete, guacamole e frutas vermelhas para a sobremesa.

Apresentadora compartilhou o cardápio nas redes sociais. Reprodução @ahickmann / Instagram

O que aconteceu com Edu Guedes

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas no último sábado (5).

Inicialmente, o apresentador do programa Fica com a Gente, na RedeTV!, havia sido diagnosticado com uma infecção, originária de cálculo renal e seria operado apenas para a remoção do cálculo. Mas os exames também apontaram o tumor maligno no pâncreas, e a cirurgia durou seis horas no total.

—Ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço — explicou o apresentador em um vídeo.