Tati Machado fala sobre perda de bebê pela primeira vez: "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis"

Tati Machado estava grávida de 33 semanas. @tati Instagram / Reprodução

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais, nesta segunda-feira (2), para falar pela primeira vez sobre a perda de seu filho, Rael, que morreu no final da gestação.

Em um desabafo, ela compartilhou com o público o impacto da experiência, o vazio deixado e a tentativa de reconstrução ao lado do marido, o cineasta Bruno Monteiro.

A notícia da morte de Rael foi divulgada no dia 13 de maio pela equipe da artista, que informou que os batimentos cardíacos do bebê haviam sido interrompidos quando a gestação se aproximava da 34ª semana.

Tati estava à espera do primeiro filho e procurou atendimento após notar a ausência de movimentos fetais. Até então, segundo o comunicado, a gravidez transcorria de forma saudável e sem intercorrências.

O que Tati Machado falou

No relato publicado nesta segunda, a apresentadora afirmou que ainda tenta entender o que aconteceu e descreveu o momento como o mais doloroso de sua vida:

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. Tudo dói, tudo! Dói para respirar e dói para viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", escreveu.

Tati também relatou como viveu a gestação com intensidade e alegria, especialmente após uma perda anterior, em 2019. Na época, ela sofreu um aborto espontâneo no dia do próprio aniversário e revelou que o trauma a deixava apreensiva durante os exames de pré-natal.

Com Rael, no entanto, sentia que estava pronta para a maternidade.

"Eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Eu tava pronta! Só que, ao invés da plenitude, fui afrontada com a maior tristeza que também já senti, daquelas que vêm do fundo da alma", disse a apresentadora.

Parto de emergência

O parto de emergência aconteceu após Tati perceber que o bebê havia parado de se mexer. Rael nasceu já sem vida, mas segundo a apresentadora, era exatamente como o casal imaginava:

"Rael era a melhor mistura de Tati e Bruno. Ele nasceu perfeito, grandão como o pai, como esperávamos. Só não vou saber se o meu maior desejo se realizaria: a cara do pai, mas com a personalidade da mamãe", diz a mensagem.

A comunicadora também descreveu o encontro com o filho como "o mais cheio de amor que eu poderia desejar" e relembrou com carinho o apoio do marido durante o parto:

"Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto, em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos", disse Tati.

"Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho?", continuou.

"Quero que nosso luto vire luta"

O relato também trouxe detalhes do dia a dia após a perda: o histórico de endereços no GPS, as roupas ainda no varal, o creme do pós-banho e o travesseiro de grávida na cama.

"Como que vive depois disso? É a sensação de vazio extremo, que também é físico, visceral. Cadê os beijinhos diários do papai na barriga? É um corte seco da vida. E essa tal da vida… que continua", afirmou.

Mesmo em meio à dor, Tati ressaltou a força da rede de apoio e o desejo de transformar a experiência em acolhimento para outras famílias:

"Quero que nosso luto vire luta. Quero, de verdade, poder ajudar quem passa por isso em silêncio. Agora sabemos o quanto é cruel", continuou.

Gravidez havia sido anunciada em dezembro

Ao final da mensagem, a apresentadora reafirmou que, apesar da ausência física, a maternidade se mantém viva:

"Prometo pelo meu filho que vou honrá-lo em cada dia que eu respirar. Esse amor surreal nasceu antes do primeiro choro e vai viver mesmo depois do seu último suspiro. A maternidade que conquistei jamais sairá do meu coração", finalizou.

Tati Machado havia anunciado a gravidez em dezembro, ao vivo, durante uma edição do programa Mais Você, da TV Globo, onde integra a equipe de apresentadores.

Desde então, vinha dividindo com o público momentos marcantes da gestação, sempre com entusiasmo e emoção. O nome Rael, inclusive, já era mencionado em vídeos, posts e entrevistas.

