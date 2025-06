Rafa Kalimann anuncia primeira gravidez: "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui"

Artista anunciou a gravidez nas redes sociais. Instagram / Divulgação

Rafa Kalimann está gravida do primeiro filho. A influencer divulgou a informação em uma publicação nas redes sociais em colaboração com o pai do bebê, o cantor Nattanzinho.

"Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", escreveram na postagem.

Para contar a notícia ao pai da criança, Rafa propôs que os dois escrevessem cartas um para o outro. No texto, ela diz que o "maior sonho" deles está se tornando realidade.

— Já estou me formando. E sinto as batidas do seu coração junto com a minha mamãe. Finalizo minha carta com a palavra que você mais esperou escutar. Agora, sou real e estou aqui papai — disse.

Em resposta, o cantor disse que "já estava sentindo" e comemorou com a artista.

— A gente vai ter um filho. A gente vai ter um filho. Meu Deus do céu, cara. Sabia que eu estava sentindo? — disse.

Quando ainda não sabia sobre a gravidez, Nathan escreveu na carta que queria que o nome da filha deles fosse Zuza, em homenagem à avó do cantor. Disse ainda que "talvez Zuza esteja no forno". Ele leu a carta depois de saber da notícia.

No final do vídeo publicado no Instagram, o casal está vendo o ultrassom do bebê: