Quem são as 10 celebridades mais ricas dos EUA, conforme a Forbes

Oprah Winfrey, Kim Kardashian e Taylor Swift são as três celebridades mais ricas dos EUA em 2025. Montagem sobre foto / Frederic J. BROWN / AFP / Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com uma fortuna estimada em US$ 3,1 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões) a apresentadora e produtora Oprah Winfrey, 71 anos, está no topo da lista das celebridades mulheres mais ricas dos Estados Unidos, conforme uma lista divulgada pela Forbes na terça-feira (3).

Kim Kardashian e Taylor Swift completam o top 3 do ranking que conta com 10 nomes e inclui ainda Rihanna, Beyoncé e Madonna. Veja a lista completa abaixo.

1. Oprah Winfrey

A primeira da lista tem uma fortuna estimada em US$ 3,1 bilhões. Ela comandou por 25 anos o talk show The Oprah Winfrey Show, transmitido nos Estados Unidos entre 1986 e 2011.

Além do programa, a artista já fez aparições em séries e filmes nos últimos anos e é dona de um canal de televisão chamado Oprah Winfrey Network (OWN), uma das principais fontes de sua fortuna, segundo a revista Forbes.

2. Kim Kardashian

Integrante de uma das famílias mais famosas da mídia, a socialite norte-americana Kim Kardashian, 44 anos, ocupa o segundo lugar da lista, com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,6 bilhões).

Ela foi alçada à fama com o reality show Keeping Up with The kardashians, que teve 20 temporadas e contava o dia a dia da família. Em 2022, estreou outro programa no mesmo formato, The Kardashians, disponível do Disney+.

A socialite também atua como influenciadora digital e empresária, investindo em marcas de roupas íntimas e modeladoras, bem como de cosméticos.

3. Taylor Swift

A cantora norte-americana de 35 anos tem uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão (R$ 9,1 bilhões), a terceira maior da lista.

A sua turnê mais recente, The Eras, encerrou em dezembro do ano passado como a de maior sucesso da história da música, com um faturamento de cerca de US$ 2 bilhões na venda de ingressos.

Além dos shows, a cantora também já lançou filmes e livros.

As 10 celebridades mais ricas dos EUA