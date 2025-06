"O sexo não tá fácil": Fernanda Lima abre o jogo sobre vida íntima com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima revelou detalhes sobre a vida íntima com Rodrigo Hilbert . Durante entrevista, a apresentadora contou que ela e o marido estão em uma fase de pouco sexo , por conta da rotina intensa do casal.

Ela abriu o jogo sobre o relacionamento durante sua participação no Surubaum, programa do YouTube apresentado pelo casal Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso .

— O sexo ou a vida ? — questionou a deputada federal Erika Hilton , que também participava do episódio como convidada.

Ela contou que já tentou conversar com o marido sobre a situação.

— Eu falei para ele: " A gente precisa … né?". E daí ele falou: "É, um pouquinho". Eu falei: "Um pouquinho, não!". E ele falou assim: "Ah, mas para quem não tem nada, um pouquinho já está bom " — contou Fernanda, fazendo com que todos os participantes rissem.

Repercussão nas redes

"Eu amo que a Fernanda vive cortando as asinhas do endeusamento do Rodrigo", escreveu uma.