O que aconteceu com Izabelly Vidal? Entenda o caso que está repercutindo nas redes sociais

A influenciadora Izabelly Vidal usou as redes sociais, na madrugada de domingo (1º), para afirmar que foi vítima de um estupro. O crime, segundo ela, teria ocorrido depois que ela foi abordada por um homem que se ofereceu para ajudá-la em supostas denúncias contra o influenciador Hytalo Santos .

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram , ela aparece andando sozinha na rua, chorando e pedindo ajuda .

Posteriormente, também nos stories, ela acusou o assessor de um vereador do Rio de Janeiro como o responsável pelos atos.

— Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha — disse a influenciadora, visivelmente abalada.