Murilo Huff quer a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça; entenda o caso

O cantor Murilo Huff, 29 anos, entrou na Justiça com um pedido de guarda unilateral do filho, Léo Mendonça Huff, cinco anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Atualmente, a guarda da criança é compartilhada entre ele e a avó materna do menino, Ruth Moreira. Léo vive em Goiânia e se divide entre as casas dos dois responsáveis legais, de acordo com o g1.

Segundo a assessoria de Huff, a intenção do pedido judicial não é afastar o menino da convivência com a família da mãe, mas, sim, garantir uma presença paterna mais próxima.

"A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe", afirmou a equipe do cantor em nota oficial.

Repercussão negativa nas redes sociais

A repercussão do caso nas redes sociais levou o cantor sertanejo a se pronunciar publicamente na noite desta segunda-feira (23).

Por meio dos stories no Instagram, Huff negou qualquer tentativa de romper os laços do filho com a família de Marília e declarou que respeitará o segredo de Justiça imposto ao processo.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá. Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", desabafou.

Decisão tomada há meses

Segundo Murilo, a decisão foi tomada com o intuito de preservar o bem-estar da criança e com base em informações que vieram à tona nos últimos meses.

"Para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", concluiu.

O sertanejo também rebateu comentários que questionam sua presença na vida de Léo. Ele disse que, apesar da agenda cheia de shows, tem se esforçado para manter a proximidade com o filho.

"No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo, e com a minha família", afirmou.

Saúde e rotina monitorada

Léo convive desde os dois anos com o diagnóstico de diabetes tipo 1, condição descoberta cerca de três meses após a morte de Marília. O menino segue uma rotina rigorosa de cuidados, que inclui alimentação controlada e o uso de sensor de glicose para monitorar a glicemia.

O aparelho usado por ele foi trazido dos Estados Unidos por Murilo, sob recomendação da endocrinologista responsável pelo acompanhamento médico da criança.

O sensor, que auxilia no controle contínuo da glicose, custa entre R$ 250 e R$ 330 por unidade no Brasil e precisa ser trocado a cada duas semanas.

Manifestação da avó materna

O assunto voltou à tona após a babá de Léo, Luciene Melo, compartilhar uma foto ao lado da criança, em que ambos aparecem usando sensores de glicose, como forma de incentivo e acolhimento.

A mãe de Marília Mendonça se pronunciou por meio de nota assinada pelo advogado Robson Cunha. Segundo ele, a prioridade de Dona Ruth é a integridade física, emocional e psicológica de Léo.

"A única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento" informou a defesa.

Nas redes sociais, a avó materna compartilhou um vídeo em que aparece cuidando de plantas e falando sobre fé e superação. Sem mencionar diretamente a disputa pela guarda, Dona Ruth deixou uma mensagem com teor religioso:

"O Senhor manda-te dizer nesta manhã: continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo: o Senhor arranca, separa o joio do trigo".

Léo vive sob guarda compartilhada desde novembro de 2021, quando Marilia faleceu. Desde então, a convivência com os dois núcleos familiares — paterno e materno — tem sido mantida.

Quem é Murilo Huff

Natural de Goiânia, Murilo Huff é cantor e compositor, com carreira consolidada no sertanejo. Antes de se destacar como intérprete, compôs músicas para artistas renomados.

Ele ganhou maior projeção nacional ao viver um relacionamento com Marília Mendonça entre 2019 e 2021.

O casal teve um relacionamento marcado por idas e vindas, mas permaneceu próximo até a morte da cantora. Após a tragédia, Huff e Dona Ruth dividiram a responsabilidade legal sobre Léo, sob regime de guarda compartilhada.

Em entrevista concedida em 2022, Murilo explicou que a guarda compartilhada foi uma escolha natural:

— O Léo já morava com a avó e com a Marília. Não morávamos juntos. Moro a cinco minutos da casa dela, estava lá todos os dias. Dormia lá um dia sim, outro não.

Veja o comunicado de Murilo Huff na íntegra

"Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça.

A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe.

Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes".