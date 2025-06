Cissa Guimarães apresenta o "Sem Censura" desde 2024. Agência Flox / Divulgação

Uma das características mais belas de Cissa Guimarães é a capacidade de transformar dor em luz e vivacidade. Aos 68 anos, a atriz carioca garante que sua missão é levar alegria para as pessoas, e cumpre esse propósito com intensidade, ainda que tenha convicção de que jamais será “100% feliz”.

Recentemente no Sem Censura, programa de entrevistas que ancora desde o ano passado nas tardes da TV Brasil, Cissa afirmou que, desde a morte trágica do filho Rafael Mascarenhas, em 2010, se sente “uma mulher amputada”.

— Tenho um coração amputado, sou uma mulher amputada. Mas acho que posso ser 70% feliz e vou correr atrás desses 70% — disse ela aos entrevistados.

Essa vitalidade é perceptível em muito do que ela faz no seu dia a dia. Nesta temporada do Sem Censura, Cissa está celebrando os 40 anos do programa, o qual, sob sua batuta, foi agraciado com o Prêmio APCA de Melhor Programa de Televisão de 2024, e a apresentadora segue firme no propósito de oferecer debates relevantes com liberdade:

— Quero que essa temporada do programa traga para as pessoas tanta alegria como trouxe no ano passado. Quero poder ter a oportunidade de cumprir essa minha missão, que é de levar alegria e luz, tanto por meio do meu trabalho quanto da minha pessoa. Quero ter saúde para poder cumprir a minha missão.

Mas o momento da artista vai além da televisão. Em março, ela estreou na quarta temporada da série A Divisão, no Globoplay, interpretando uma juíza inspirada em Patrícia Acioli, conhecida por sua coragem no combate à corrupção.

Em 2026, ela voltará aos palcos com a comédia dramática Doidas e Santas, baseada no livro homônimo de Martha Medeiros. A peça já foi vista por mais de 500 mil espectadores e está prestes a completar 15 anos em cartaz, mantendo o mesmo elenco original e direção de Ernesto Piccolo. O Rio Grande do Sul está nos planos da turnê do espetáculo:

— Sim, iremos. A gente só não foi ano passado por causa das inundações.

Cheia de planos e afetos, Cissa desafia rótulos e expectativas: fala e ri alto e, como ela mesma diz, já assustou muitos homens por aí. Mas jamais se calou. Prefere seguir fiel ao significado do seu nome de batismo – Beatriz, “aquela que traz alegria” – e ao modo de viver que acredita profundamente na liberdade de ser quem é, sem pedir desculpas por isso.

Em entrevista para Donna, Cissa fala com franqueza sobre amor, amadurecimento, trabalho, desejos e sobre o prazer de viver com intensidade.

Confira a entrevista com Cissa Guimarães

Está no ar uma nova fase do programa Sem Censura? O que o programa lhe trouxe de bom?

O Brasil inteiro aplaude a primeira temporada, que foi um sucesso. Ganhamos o APCA e já estamos indicados a mais um prêmio nessa segunda temporada. Foi como uma fênix, ressurgimos das cinzas. É um programa de 40 anos que tem um prestígio enorme, pelo qual já passaram as pessoas mais ilustres que temos no Brasil. As pessoas gostam de estar lá.

O que explica a longevidade do Sem Censura?

Acho que as pessoas gostam de ir lá porque se sentem à vontade, e esse é o mérito do programa: temos uma liberdade absurda. Estando à frente da bancada, agora, levei o meu jeito de entrevistar. Não tenho formação em jornalismo, mas já apresentei vários programas e tenho esse meu jeito espontâneo.

Tento colocar as pessoas o mais à vontade possível para que falem suas histórias, compartilhem assuntos e divulguem os seus trabalhos. Fico feliz, nesse momento da minha vida, de estar à frente de um programa tão icônico.

Você completou 68 anos em abril. Quais são as reflexões que esse momento lhe traz?

Traz muito aprendizado, mas todas as mazelas de entrar na velhice, que não é fácil. Sinto cansaço, apesar de ser uma pessoa que tem uma energia grande. Mas a gente tem que aceitar, pois como diz Gilberto Gil: “o tempo é rei”. Não adianta lutar contra o tempo, é preciso saber se cuidar e ter uma boa velhice.

Quero brincar com a minha neta pequena, quero viajar, ter uma vida ativa, seja a sexual, a profissional, ao lado dos meus amigos. Priorizo minha saúde e o trabalho, pois acho que faz um bem danado a gente se sentir útil, cumprir uma missão. Procuro fazer todas essas coisas e dar uns beijos na boca de vez em quando (risos). Estou entrando muito bem na minha maturidade.

Você me passa a impressão de ser uma mulher positiva, que sorri com vontade e dá conta de tudo. É assim mesmo no seu dia a dia?

Na grande parte do tempo, sim. Tenho um compromisso com a alegria. Gosto de me divertir, divertir os outros, de levar alegria. Não tenho pudores. É uma questão de jeito, nasci assim. Meu pai me chamava de “meu palhacinho da casa”, “menina que só traz alegria”. Não tenho pudores. Realmente assimilei o meu nome de batismo – Beatriz, que significa “aquela que traz alegria”.

Não ser a “mulher comedida”, a “que fala baixo” é algo que abre portas, mas fecha outras. Já aconteceu com você?

Claro, os homens morrem de medo, né? Já assustei muita gente com esse meu jeito de falar e rir alto. Isso me machucou durante uma época. Depois de anos de análise, eu decidi: “vou continuar assim e quem quiser ficar comigo, fica”. É um jeito bacana de ser, porque traz uma energia boa, e quem se sentir mal com isso, não chega perto, e está tudo bem. Não estou nem aí. Minha missão é levar alegria e luz para as pessoas.

O que é indispensável para você em termos de autocuidado?

Sou extremamente honesta comigo e com as pessoas, por isso, deito a cabeça e durmo à noite. É uma questão de valores, de caráter. Procuro exercer uma coerência entre o que penso e o que faço, e isso é uma luta diária. O bem é pensar nos valores que fazem bem a você e aos outros e colocá-los em prática. Aí, minha filha, não tem erro: é só tocar o barco para frente e “vambora”!

Você faz parte do elenco da peça Doidas e Santas...

É uma honra imensa ter feito uma peça da Martha Medeiros. Ano que vem voltamos com Doidas e Santas para cumprir os 15 anos da peça, que é um fenômeno. Em 2024, fizemos muitas apresentações. Esse ano não vai dar para apresentar, pois tenho muito trabalho. A Martha Medeiros, que era de uma pessoa que era fã como cronista e escritora, acabou virando grande amiga. Foi um presente que o teatro me deu.

Qual mensagem você diria para mulheres maduras que sentem que a sociedade deseja que elas desapareçam?

Não se deixe influenciar pelas redes sociais, nem pelo próprio espelho, e não dê bola para o que dizem. Acredita no que está dentro de você e faz o que te fizer bem. Já vivemos e sofremos para caramba, já criamos os filhos, então agora é hora de curtir a vida.