Mariana Rios anuncia gravidez com vídeo emocionante

Mariana Rios anunciou a novidade no seu Instagram. Instagram / @marianarios / Reprodução

A atriz e apresentadora Mariana Rios, 39 anos, está grávida. O anúncio foi feito por ela nas redes sociais nesta quinta-feira (19), em um vídeo emocionante publicado no Instagram.

Na legenda da publicação, a artista mineira comemorou a novidade com uma mensagem bíblica depois de um longo processo de tentativas de engravidar:

— O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigada, Deus! Obrigada, Jesus! #bastasentirmaternidade.

Tentativas de fertilização

Nos últimos meses, Mariana compartilhou os desafios enfrentados no processo de fertilização in vitro (FIV), que incluiu etapas frustradas e momentos de desânimo.

Em maio, a atriz revelou em um podcast que havia descoberto uma incompatibilidade genética com o namorado, João Luis Diniz — conhecido como Juca Diniz —, 28 anos, que comprometia as chances de sucesso no tratamento de fertilização.

A dificuldade, segundo ela, exigiu várias tentativas:

— Tudo o que fiz até agora, todas as coletas, todas as injeções, todo o processo, foi jogado fora. Eu volto à estaca zero. E aí vem a vida e te pergunta: "Você aceita juntar os seus caquinhos e recomeçar?" E nesse momento eu tinha dois caminhos: "não quero mais passar por isso, jogo a toalha" ou "sim, aceito o recomeço" — desabafou.

Jornada de tentante

Em publicações anteriores, ela compartilhou o que descreveu como uma "jornada de tentante", detalhando cada etapa com sinceridade. Ela chegou a formar nove embriões, mas nenhum foi considerado viável. Ainda assim, manteve a esperança:

— Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, existe apenas uma palavra: aceitação. E é com ela que sigo agora — escreveu à época.

Mariana Rios e Juca Diniz. Reprodução / @marianarios / Instagram

Quem é Mariana Rios

Mineira, de Araxá, Mariana Rios é atriz, cantora e apresentadora. Ganhou projeção nacional ao integrar o elenco de Malhação em 2009 e, no mesmo ano, lançou seu primeiro álbum como cantora.

Ao longo da carreira, dividiu-se entre a música e a atuação, além de ter comandado programas como Superbonita e Se Arrume Comigo, ambos em 2015.

Leia Mais Narradora anuncia gravidez durante transmissão de São Paulo x Vasco; assista