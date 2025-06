Mãe de Marília Mendonça diz que neto nunca recebeu pensão de Murilo Huff; cantor rebate: "Mais de R$ 15 mil por mês"

Polêmica envolve a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, e Murilo Huff, pai do filho da cantora. Instagram / @donaruthoficial / @murilohuff / Reprodução

A disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça, falecida em 2021, ganhou um novo capítulo com trocas de acusações públicas entre Murilo Huff e Ruth Moreira, mãe da cantora. Nas redes sociais, a avó materna afirmou que o neto, Leo, de 5 anos, nunca recebeu pensão do pai.

O cantor, por sua vez, rebateu as declarações e apresentou uma estimativa mensal com os gastos fixos do menino: "Mais de R$ 15 mil pagos por mim".

As manifestações acontecem enquanto tramita, em segredo de Justiça, um processo movido por Huff em que ele pede a guarda unilateral da criança.

Atualmente, a guarda da criança é compartilhada entre ele e a avó materna do menino. Léo vive em Goiânia e se divide entre as casas dos dois responsáveis legais, de acordo com o g1.

Segundo a assessoria de Huff, a intenção do pedido judicial não é afastar o menino da convivência com a família da mãe, mas, sim, garantir uma presença paterna mais próxima.

"Nunca lhe faltou amor, cuidado", diz Dona Ruth

Em um texto publicado no Instagram, Ruth afirmou que sempre cuidou do bem-estar do neto e relembrou episódios marcantes, como o diagnóstico de diabetes tipo 1 feito após uma suspeita levantada por ela.

A avó também garantiu que o patrimônio deixado por Marília está sendo devidamente protegido.

"O Leo NUNCA recebeu NENHUM centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele", escreveu.

A mãe da cantora ainda afirmou que está submetendo o patrimônio do neto à prestação de contas dentro do processo de inventário dos bens deixados por Marília, e que segue "lutando contra tudo aquilo que for contrário aos valores morais e éticos" que ensina ao menino.

"A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a JUSTIÇA será feita", finalizou.

Mãe de Marília Mendonça desabafa nas redes sociais. Instagram / @donaruthoficial / Reprodução

"Mentiras que viram verdade", rebate Murilo Huff

Horas depois, Murilo Huff utilizou seus stories para rebater as alegações de Dona Ruth. O cantor classificou as declarações como “mentiras” e disse se sentir humilhado por ter que expor esse tipo de situação publicamente.

"É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade", afirmou.

Em seguida, listou uma série de custos fixos que diz bancar mensalmente relacionados à criação do filho:

R$ 2,6 mil com escola

R$ 1,2 mil com plano de saúde

R$ 2,8 mil com psicóloga

R$ 5 mil com babá/enfermeira

R$ 4 mil com tratamento para diabetes

Além disso, mencionou aulas de bateria, consultas médicas em casa e outros cuidados extras.

"São mais de R$ 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", detalhou Huff.

Murilo Huff rebateu o desabafo. Instagram / @murilohuff / Reprodução

O processo de guarda

A disputa judicial pela guarda de Leo foi protocolada por Murilo Huff no início de junho, após uma tentativa de acordo extrajudicial sem sucesso. O cantor afirma que seu objetivo é criar o filho mais de perto, sem o afastar da família da mãe.

Já a defesa de Dona Ruth, em nota assinada pelo advogado Robson Cunha, declarou que a prioridade da avó é preservar o bem-estar físico, emocional e psicológico da criança.

Ela também pediu sensibilidade para lidar com o tema, lembrando que Leo já enfrentou perdas significativas.

"A única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento", informou a defesa.

Saúde e rotina monitorada

Léo convive desde os dois anos com o diagnóstico de diabetes tipo 1, condição descoberta cerca de três meses após a morte de Marília. O menino segue uma rotina rigorosa de cuidados, que inclui alimentação controlada e o uso de sensor de glicose para monitorar a glicemia.

O aparelho usado por ele foi trazido dos Estados Unidos por Murilo, sob recomendação da endocrinologista responsável pelo acompanhamento médico da criança.

O sensor, que auxilia no controle contínuo da glicose, custa entre R$ 250 e R$ 330 por unidade no Brasil e precisa ser trocado a cada duas semanas.

Repercussão nas redes sociais

O cantor sertanejo a se pronunciou publicamente na noite de segunda-feira (23).

Por meio dos stories no Instagram, Huff negou qualquer tentativa de romper os laços do filho com a família de Marília e declarou que respeitará o segredo de Justiça imposto ao processo.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá. Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", desabafou.

Segundo Murilo, a decisão foi tomada com o intuito de preservar o bem-estar da criança e com base em informações que vieram à tona nos últimos meses.

"Para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", concluiu.

Manifestação da avó materna

A mãe de Marília Mendonça também já havia se pronunciado por meio de nota assinada pelo advogado Robson Cunha. Segundo ele, a prioridade de Dona Ruth é a integridade física, emocional e psicológica de Léo.

"A única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento" informou a defesa.

Nas redes sociais, a avó materna compartilhou um vídeo em que aparece cuidando de plantas e falando sobre fé e superação. Sem mencionar diretamente a disputa pela guarda, Dona Ruth deixou uma mensagem com teor religioso: