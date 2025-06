Luan Pereira anuncia fim do noivado com Duda Corrêa; ex diz que término foi por celular

Luan e Duda estavam juntos desde agosto de 2024. Instagram / @luanpereiracantor / @duda_correa / Reprodução

O relacionamento entre Luan Pereira e a cantora Duda Corrêa, chegou ao fim. Pelas redes sociais, o cantor sertanejo anunciou o fim do noivado nesta quinta-feira (5), com uma mensagem de tom emotivo (leia abaixo).

Pouco depois, Duda também se pronunciou no Instagram, afirmando que foi surpreendida com a decisão do noivo — que, segundo ela, terminou o relacionamento pelo celular.

"Acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular). O motivo: eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas", escreveu Duda, nos stories do Instagram, em referência a uma noite do pijama só com mulheres, segundo o g1.

Juntos desde 2024

Luan e Duda estavam juntos desde agosto de 2024. O pedido de casamento foi feito durante as celebrações de Ano-Novo, em Santa Catarina. Na manhã desta quinta, o cantor compartilhou um comunicado, também nos stories, lamentando o término e pedindo respeito dos fãs:

"A maior dor da vida ter que vir fazer isso, mas... passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos".

Duda, por sua vez, reforçou que a iniciativa da separação partiu dele:

"Antes de vocês me bombardearem em sites e comentários, saibam que não partiu de mim o término. Estou bem. Estou sem entender algumas coisas. Mas como ele mesmo diz, Deus sabe de tudo", terminou Duda.

Quem é Luan Pereira?

Aos 21 anos, Luan Pereira é um dos nomes em ascensão no sertanejo nacional. Natural de Suzano, em São Paulo, o cantor se popularizou nas plataformas digitais com músicas que misturam o ritmo sertanejo a elementos do funk e do pop e por meio de vídeos que viralizaram com memes.