Jeff Bezos e Lauren Sánchez revelam primeiras imagens de casamento na Itália; veja

O empresário Jeff Bezos , 61 anos, e a jornalista e piloto Lauren Sánchez , 55, trocaram alianças em cerimônia luxuosa em Veneza, na Itália. A noiva compartilhou com o público, na última sexta-feira (27), a primeira foto do evento principal e revelou a escolha de seu vestido de noiva.

De acordo com a revista People, o casal havia planejado realizar o casamento no sábado, na Scuola Grande della Misericordia, um edifício histórico de Veneza, mas fez uma mudança de última hora devido a preocupações com a segurança em meio aos protestos na cidade italiana contra a realização do evento.