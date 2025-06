Jade Barbosa anuncia primeira gravidez: "Momento ideal"

Jade Barbosa e Leandro Ferlini estão casados desde o final do ano passado. Instagram / @jade_barbosa / Reprodução

Jade Barbosa está grávida. A notícia foi compartilhada pela própria ginasta de 33 anos no último domingo (1º), nas redes sociais.

Em outubro de 2024, Jade se casou com o administrador Leandro Ferlini, em uma cerimônia na Itália, que reuniu as colegas de equipe da seleção brasileira de ginástica.

Em entrevista ao GE.globo, a atleta afirmou que o melhor momento para uma gestação era pós-olimpíadas.

— Entendi que seria o momento ideal para tentar realizar o sonho da maternidade. É um ano em que o Mundial ainda não influencia tanto na pontuação para as Olimpíadas de Los Angeles, e eu também aproveitaria esse tempo de recuperação do meu joelho. Então, foi uma combinação de fatores, que me fez tentar viver esse sonho, e graças a Deus deu certo. Eu e minha família estamos transbordando de felicidade — disse ela.

Lesão e afastamento

A última competição disputada pela atleta foi as Olimpíadas de Paris, em julho de 2024.

Na sequência, ela passou por uma cirurgia no joelho, com o objetivo de corrigir uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior — o que automaticamente já deixaria o seu calendário esportivo reduzido. Com a gravidez, ela fica oficialmente fora do Mundial, que ocorrerá em outubro, na Indonésia.

Leia Mais Brasil conquista quatro medalhas no Pan de Ginástica Rítmica

Longe de aposentadoria

Mesmo com o período previsto para estar afastada das competições, Jade não pensa em aposentadoria. A atleta manterá a rotina de treinos enquanto a gestação permitir. Após dar à luz, buscará voltar para a ginástica artística quanto antes.

— Vivemos um momento de transformação no cenário esportivo feminino, com mulheres conseguindo competir por mais tempo. Então, acredito que ainda veremos muitas atletas conciliando o alto rendimento com a maternidade. Tenho me sentido muito acolhida, está sendo muito especial — comentou a atleta.