Influenciadora que comia cosméticos morre aos 24 anos após "doença repentina"

Guava Shuishui, influenciadora de beleza conhecida como Guava Beauty, morreu, aos 24 anos , após sofrer de uma "doença repentina". A morte foi comunicada no dia 24 de maio, no perfil da influenciadora no Instagram - a causa porém, não foi especificada.

Uma semana antes do anúncio de sua morte, uma amiga da influenciadora confirmou que ela havia sido hospitalizada, mas negou que o fato tivesse ligação com o hábito de provar cosméticos .

Segundo a amiga, identificada como @chinglu__24 no Instagram, a equipe médica "claramente descartou" qualquer ligação entre o hábito e a doença. "A família e os amigos sofreram mais dor e choque do que o imaginado, então pedimos a todos que parem com as especulações maliciosas", disse ela.