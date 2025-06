Influencer brasileiro pode pegar até oito anos de prisão após agredir policial na Croácia

Isso porque, segundo o jornal croata Slobodna Dalmacija, o influenciador digital agrediu um policial durante a confusão, crime que tem pena de até oito anos. Ainda não se sabe se o brasileiro segue detido. O Estadão tentou contato com a equipe do influenciador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

As autoridades afirmaram que "quatro estrangeiros quebraram copos e tiraram as camisas" em uma boate que fica nas proximidades de uma delegacia. Quando eles foram convidados a se retirar, iniciaram uma briga com os seguranças da Pink Champagne. Ao verem a confusão, policiais tentaram apaziguar a situação, quando um deles foi atingido por Vlogs com um soco no olho.