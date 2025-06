Ex-marido de Anna Hickmann é condenado a três anos de prisão por ofensas a Edu Guedes

Edu Guedes havia entrado com queixa-crime contra Alexandre Correa em duas ocasiões.

Segundo o advogado do apresentador, Roberto Leonessa, a juíza entendeu que Alexandre "extrapolou os limites da liberdade de expressão e de opinião" ao fazer acusações sem provas e com o claro objetivo de ofender.

Ainda conforme o advogado, a magistrada destacou que as declarações foram feitas de forma genérica, sem preocupação com a veracidade dos fatos , evidenciando a intenção de atingir a honra de Guedes.

Queixa-crime por difamação

Essa não foi a única iniciativa judicial do apresentador contra o empresário: em 2024, Guedes já havia ingressado com outra queixa-crime por difamação, após Correa acusá-lo de manter um relacionamento com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada, além de sugerir que o apresentador também estaria envolvido com outra pessoa na mesma época.