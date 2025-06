DJ Marlboro, único vizinho de Neymar, diz ter recusado proposta milionária do jogador para se mudar

DJ Marlboro é dono da mansão dos sonhos de Neymar. Instagram / @djmarlboro / Raul Baretta / Reprodução / Divulgação Santos FC

O desejo de Neymar de expandir a sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro, esbarrou na resistência de um vizinho famoso: DJ Marlboro. Único morador vizinho do craque no condomínio Portobello, o veterano do funk carioca revelou ter recusado uma proposta de R$ 15 milhões para vender sua propriedade.

O motivo é simples: apego emocional, história de vida no local e a firme oposição dos filhos.

— Achei a proposta baixa. Tenho apego à minha casa, moro aqui há 17 anos, meus filhos amam essa casa, foram criados aqui e dois deles também não querem vender — afirmou Marlboro em entrevista ao jornal Extra.

Não foi a primeira investida

Segundo o produtor musical, esta não foi a primeira investida de Neymar.

— Tem três anos que ele tenta comprar meu terreno, mas nem por R$ 30 milhões. Já me ofereceram um terreno e uma outra casa no mesmo condomínio, mas não aceitei — contou ainda.

O imóvel de Marlboro ocupa 35 mil metros quadrados em uma das regiões mais valorizadas de Mangaratiba. O próprio DJ conta que, na época da compra, pagou cerca de R$ 300 mil por um terreno de 42 mil metros quadrados, quando o local ainda era considerado isolado.

— Eu cheguei aqui quando isso tudo era mato, na época, há 17 anos, ninguém dava nada. Diziam que eu era maluco de comprar mato, que era longe do Rio, que estava fazendo besteira, mas insisti e segui no que acredito. Eu era o único morador daqui, na verdade, até hoje sou. Até o dia que Neymar comprou do meu lado um terreno — disse.

Vizinho ilustre e insistente

O terreno adquirido pelo jogador é descrito como triangular, cercado por um rio, uma pista de pouso e a casa de Marlboro. Neymar já chegou a comprar 7 mil metros quadrados do terreno original do DJ — área onde ficava um hangar e um campo de futebol —, mas agora quer o restante da propriedade para expandir a chamada "Neylândia".

Entre os destaques estão quadras poliesportivas, piscinas de diferentes formatos, uma boate subterrânea, adega para 3 mil garrafas, pista de pouso, heliponto e um lago artificial — este último alvo de uma operação da polícia ambiental em 2023, que resultou em uma multa de mais de R$ 16 milhões por infrações ambientais.

A propriedade é o principal refúgio do craque e de sua família. Foi cenário de festas de fim de ano, celebrações com amigos e transmissões de lives durante a pandemia.

Ainda assim, o sonho de ampliar o espaço esbarra na negativa de Marlboro — que reforça: não está à venda.

— Ainda estão estudando uma contraproposta, mas não tem dinheiro que pague, principalmente se meus filhos não quiserem sair — ressaltou Marlboro, pai de quatro meninos: Samuel, Antônio, Felipe e Arthur.

Neymar tem o maior salário do futebol brasileiro

De volta ao futebol nacional, Neymar acertou a renovação com o Santos até dezembro de 2025 e receberá cerca de R$ 4,5 milhões por mês, o maior salário do futebol nacional.

O valor supera até mesmo o de nomes como Memphis Depay, que recebe R$ 3 milhões mensais no Corinthians.

Com o novo contrato, o camisa 10 da Vila Belmiro deve embolsar aproximadamente R$ 27 milhões até o fim do vínculo.