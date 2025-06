Casamento de Jeff Bezos, na Itália, conta com famosos como Kim Kardashian e Tom Brady; veja quem foi

Jeff Bezos e Lauren Sanchez começaram o relacionamento sob os holofotes da imprensa e em meio a polêmicas. Stefano Rellandini / AFP

Jeff Bezos, 61 anos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, está se casando com a ex-âncora de televisão Lauren Sanchez, 55 anos, em um evento luxuoso de três dias em Veneza, na Itália.

A celebração atraiu uma lista seleta de cerca de 200 convidados, incluindo estrelas como apresentadora de televisão Oprah Winfrey, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady e integrantes da família Kardashian.

As comemorações começaram nesta quinta-feira (26) e devem se estender até sábado (28), com uma cerimônia em local ainda mantido em segredo. Na véspera do casamento, Bezos e Lauren chegaram a ser fotografados chegando ao Hotel Aman, um dos endereços mais exclusivos da cidade italiana.

Veja as fotos da chegada dos convidados a Veneza

Entre os convidados que já desembarcaram na cidade estão Kim e Khloe Kardashian, acompanhadas da mãe, Kris Jenner.

A apresentadora Oprah Winfrey, o ex-jogador da NFL e ex-marido de Giselle Bündchen, Tom Brady, além de Ivanka Trump e Jared Kushner, filha e genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também foram clicados.

Entre as outras celebridades, estão empresários, designers de moda, estilistas e até príncipe e princesa da Jordânia, país do Oriente Médio.

Relacionamento entre Bezos e Lauren começou com polêmicas

Jeff Bezos e Lauren Sanchez começaram o relacionamento sob os holofotes da imprensa e em meio a polêmicas. Ambos eram casados quando iniciaram o namoro, que só veio a público em janeiro de 2019, junto ao anúncio do divórcio de Bezos com MacKenzie Scott.

A separação do casal fundador da Amazon foi seguida por uma série de vazamentos de mensagens íntimas, que teriam sido vendidas pelo irmão de Lauren a um tabloide norte-americano por cerca de US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão na cotação atual).

Na época, Bezos chegou a acusar o tabloide National Enquirer de chantagem e sugeriu que o vazamento das imagens poderia ter ligações com o governo da Arábia Saudita, incomodados com a cobertura do Washington Post, jornal que pertence a Bezos, sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Mudanças de vida e visual

Desde então, Bezos tem exibido um estilo de vida mais midiático. Em 2021, deixou o cargo de CEO da Amazon para se dedicar à Blue Origin, sua empresa de exploração espacial, e a projetos filantrópicos. Mesmo assim, continua como presidente-executivo da companhia e maior acionista individual.

Ao lado de Lauren, passou a frequentar com mais assiduidade as festas do Oscar e eventos de celebridades. A ex-jornalista usa frequentemente as redes sociais para compartilhar registros com o empresário.

Quem é Lauren Sánchez

Lauren Sánchez, 55 anos, é mexico-americana e tem dislexia, condição que só descobriu na vida adulta. A revelação, segundo ela, mudou sua trajetória: conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade do Sul da Califórnia (USC), mas abandonou a faculdade para investir na carreira na televisão.

Trabalhou na Fox Sports e se tornou uma figura conhecida em Los Angeles como âncora de um telejornal matinal. Entre 2011 e 2017, comandou ainda um noticiário local e ganhou destaque como repórter de campo.

Foi ainda casada com o agente de talentos Patrick Whitesell, com quem tem dois filhos. Lauren também é mãe de Nikko, fruto de um relacionamento anterior com o ex-jogador da NFL Tony Gonzalez.

Já Bezos, 61 anos, tem quatro filhos com a ex-esposa MacKenzie Scott: três homens e uma menina adotiva, todos mantidos fora dos holofotes.