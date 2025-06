Blogueirinha e marido terminam casamento: "Construímos uma história linda"

Bruno Matos interpreta a personagem Blogueirinha, nas redes sociais. Ele estava em uma relação com Edson Formaggio há oito anos.

A publicação foi feita por Edson, em seu perfil no Instagram , na noite deste domingo (1). Blogueirinha ainda não se manifestou sobre o assunto.

Ele reforçou que a decisão foi tomada com maturidade e respeito pelas partes.

"Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento , traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes", completou o agora ex-marido de Blogueirinha.

Por fim, Edson agradeceu o carinho do público com o relacionamento dos dois e pediu compreensão com o momento.