Bilionário e neto de político: quem é Juca Diniz, namorado de Mariana Rios

Mariana Rios está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com João Luis Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz. O anúncio foi feito pela atriz nas redes sociais, em uma publicação na última quinta-feira (19), após um longo processo de fertilização in vitro (FIV). Eles esperam um menino.

Diniz é economista de 29 anos e tem um sobrenome de peso na política e no empresariado brasileiro. Ele é filho de Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe d’Avila, que disputou a presidência da República em 2022 pelo Partido Novo.

É também neto do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, e um dos nomes mais influentes da economia nacional, falecido em 2024 aos 87 anos. Segundo a revista Forbes, a fortuna de Juca Diniz foi estimada em R$ 12,5 bilhões em 2022.

Além da herança, ele possui patrimônio próprio, interesses na área de investimentos e se dedica a hobbies, como triatlo e gastronomia. No Instagram, soma mais de 50 mil seguidores, onde compartilha momentos de treinos e receitas elaboradas feitas por ele mesmo.

Discrição e vida fora dos holofotes

Apesar de estar em um relacionamento com uma figura pública, Juca mantém perfil discreto. Formado em Economia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele evita expor a vida pessoal, mas apareceu ao lado da atriz no vídeo que marcou o anúncio da gravidez.

Na gravação, ele acompanha Mariana em etapas delicadas do tratamento de FIV — procedimento que, segundo a própria artista revelou em um podcast, foi dificultado por uma incompatibilidade genética entre os dois.

— Não acredito nessa coisa da idade — comentou Mariana no programa Vi na Vivi, em 2024. — Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso.

Encontro em uma festa

O casal assumiu publicamente o namoro em outubro de 2023, durante uma viagem a Paris, com fotos românticas nas redes sociais. Porém, o primeiro encontro aconteceu meses antes, em uma festa em São Paulo. Em entrevista ao The Noite, do SBT, Mariana e Juca relembraram o episódio.

— A gente se conheceu em uma festa. Ela estava cantando, vestida de um personagem, com cabelo até o pé — contou Juca. — Eu estranhei um pouco no momento, mas depois fui conversar com ela. A gente se deu bem e tudo aconteceu rápido.

Mariana completou a história com bom humor:

— No dia seguinte, ele falou: "Vamos jantar fora?". Eu falei: "Não, vamos jantar aqui em casa". A gente tinha acabado de se conhecer. Aí ele me liga: "Estou na porta, pode abrir?". Quando abri, ele estava com uma mala, uma mochila e o Joca, o cachorro. Ele nunca mais foi embora.

Jornada de "tentante"

A gravidez de Mariana chega após dois ciclos de fertilização in vitro. Nos últimos meses, Mariana compartilhou os desafios enfrentados no processo, que incluiu etapas frustradas e momentos de desânimo.

Em maio, a atriz revelou em um podcast que havia descoberto uma incompatibilidade genética com o namorado, o que comprometia as chances de sucesso no tratamento de fertilização.