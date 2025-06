Anna Wintour deixa cargo de editora-chefe da Vogue após 37 anos

Após 37 anos como editora-chefe da Vogue, Anna Wintour deve deixar o cargo. A britânica anunciou sua saída de chefia do conteúdo editorial da revista norte-americana durante reunião com a equipe na manhã de quarta-feira (26), conforme o g1 .

A revista vai buscar um novo nome para a vaga deixada por Anna, que vai seguir como diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue , supervisionando todas as marcas a nível mundial, incluindo Vanity Fair, GQ e AD, segundo a imprensa local.

Inspiração para O Diabo Veste Prada

Anna começou na revista em 1988, substituindo a ex-editora-chefe Grace Mirabella. Conhecida como a "bíblia da moda", ela logo começou a reformular a publicação. Na primeira capa de Anna estava a modelo Michaela Bercu usando um par de jeans de US$ 50 — essa foi a primeira vez que o jeans apareceu na capa da revista.

A personalidade de Anna Wintour teria inspirado uma das personagens principais do filme O Diabo Veste Prada : Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep — Anne Hathaway também protagoniza o filme. A trama foi escrita por Lauren Weisberger, ex-assistente de Anna.

Lauren afirmou que teria se inspirado em várias histórias de amigos sobre seus respectivos chefes . No entanto, muitos ainda associaram a história — que foi adaptada para as telonas em 2006 — à Wintour.

Anna Wintour no Met Gala

Anna também é conhecida por organizar um dos maiores eventos de moda do mundo: o Met Gala , que acontece anualmente em Nova York.

O evento — que conta com a presença de diversas celebridades — tem como objetivo arrecadar fundos para o The Costume Institute, departamento de moda do Museu Metropolitano de Arte (Met).