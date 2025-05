Zé Felipe nega que casamento com Virginia tenha acabado por traição: "Não seria pacífico"

O cantor Zé Felipe voltou a comentar publicamente sobre o fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca . Segundo ele, o término, anunciado na última terça-feira (27), não foi motivado após alguma traição .

Em entrevista à rádio Mega Hits FM, de Portugal, ele fez questão de reforçar que a decisão foi tomada em comum acordo e com responsabilidade, especialmente pensando nos três filhos do casal .

— Acho que não podemos chegar ao limite. É melhor separar com amor do que com brigas. Temos as coisas mais importantes das nossas vidas, os maiores presentes que Deus poderia colocar em nossas vidas, que são os nossos filhos. Os filhos não têm nada a ver com problema nenhum — afirmou Zé Felipe.