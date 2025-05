Virginia Fonseca é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio

A oficialização aconteceu nesta quinta-feira (22) em visita ao barracão da Grande Rio. @granderio / Instagram / Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca foi confirmada como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, substituindo a atriz Paolla Oliveira, que reinou em sete carnavais na escola. A oficialização aconteceu nesta quinta-feira (22) em visita ao barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba.

Essa é a primeira vez que Virginia desfila em alguma agremiação de Carnaval. O convite foi feito pela diretoria da escola para o desfile de 2026, de acordo com o g1. A coroação da nova rainha está prevista para acontecer ainda este ano, em evento na quadra da Grande Rio.

De acordo com a presidência da escola, a escolha da influenciadora está alinhada com a proposta da agremiação de dialogar com diferentes públicos e ampliar não só a presença da escola no mundo digital, mas como do carnaval em geral.

— A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virginia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria — destacou o presidente de honra da escola, Jayder Soares.

"Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na Grande Rio. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou", escreveu a influenciadora em publicação em conjunto com o perfil da escola no Instagram, anunciando o reinado.

— O que as escolas fazem no Carnaval é muito surreal, eu sempre tive muita vontade de estar aqui. Quando recebi o convite da Grande Rio e tive a primeira conversa com a diretoria, vi que era aqui o lugar que eu queria estar. O brilho no olho, o amor e a garra com que me falaram, zerou qualquer dúvida. Sei que a agremiação gosta de inovar e não tem medo de se arriscar, e temos isso em comum — afirma a influencer sobre a parceria.

Repercussão negativa

A nomeação da influenciadora Virgínia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio não foi bem recebida por grande parte do público nas redes sociais. Uma hora após a publicação do anúncio no perfil oficial da escola, mais de 18 mil comentários foram registrados – a maioria com críticas à escolha.

Na postagem, a legenda "Virginia é Grande Rio! Bem-vinda, Rainha!" não impediu a enxurrada de reações negativas. Entre os comentários mais recorrentes, estão os questionamentos sobre a falta de ligação da influenciadora com o samba e críticas à sua relação com a CPI das bets.

"Eu quero ver ela cantar um samba que fale de Exu, Exu do lodo... e tudo o que envolve o candomblé e religiões de matriz africana", escreveu uma usuária, referindo-se à tradição da escola, conhecida por enredos ligados a temas afro-brasileiros.