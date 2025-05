Virginia e Zé Felipe já ficaram separados por seis dias; relembre as polêmicas envolvendo o casamento

Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de três filhos. @virginia / Instagram / Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira (27). Os dois são pais de Maria Alice, três anos, Maria Flor, dois anos, e José Leonardo, oito meses.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda", escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora e o cantor terminaram. No início do ano, eles passaram seis dias separados após brigarem porque Zé Felipe chegou bêbado na fazenda do pai, o músico Leonardo.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", completou a dupla.

Início do namoro, casa compartilhada e gravidez

O relacionamento foi alvo de repercussão desde que o ex-casal se conheceu, em junho de 2020. Zé Felipe viajou para o Paraná, onde Virginia morava, para os dois se encontrarem pessoalmente pela primeira vez.

Na época, eles afirmaram que fizeram tatuagens iguais e passaram a morar juntos, em Goiânia, apenas 15 dias após o início do namoro. Em outubro do mesmo ano, anunciaram a gravidez da primeira filha.

Segundo o gshow, Virginia contou que a gestação não foi planejada. Ela havia parado de tomar anticoncepcional para fazer uma lipo lad e decidiu não voltar com a pílula depois da cirurgia.

Em março de 2021, eles oficializaram a união com uma cerimônia no civil. Dois meses depois, nasceu Maria Alice. O ex-casal compartilhou detalhes da vida familiar nas redes sociais durante os quase cinco anos de relacionamento, incluindo o nascimento dos filhos.

Segunda gestação em meio a críticas

Já em março de 2022, eles anunciaram que estavam à espera da segunda filha, Maria Flor, que nasceu em outubro.

No ano seguinte, Virginia começou a aparecer em polêmicas e ser alvo de críticas. O jornalista Evaristo Costa reagiu a um vídeo postado pela influenciadora em que Maria Alice pedia o colo da babá, e não da mãe.

Zé Felipe reagiu com o lançamento de um rap em defesa à esposa. "Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia", dizia em um trecho da música.

Pouco tempo depois, o cantor admitiu ter sentido vergonha da composição, além de se arrepender de entrar na briga.

Terceiro filho e separação

No início de 2024, o ex-casal anunciou a terceira gravidez, dessa vez, de um menino. O nome José Leonardo foi escolhido como uma forma de homenagem o pai, José Felipe, e o avô, Leonardo. O bebê nasceu em setembro.

Meses depois, Zé e Virginia reagiram a rumores sobre uma possível separação. Na época, a influenciadora explicou que eles passaram seis dias separados, sem conversar, com o marido dormindo no sofá.

Ela atribuiu o rompimento ao cantor ter chegado bêbado a uma festa na fazenda do pai e ter sido grosseiro com ela. A confusão, conforme Virginia, começou ainda no trajeto para a propriedade, no jatinho do casal.

Quando chegaram ao destino, o sertanejo pegou um microfone para falar com os presentes. Após uma brincadeira da apresentadora sobre ele ter bebido, o cantor mandou-a calar a boca, o que ela disse não ter entendido.

Fortuna dividida após o divórcio

O patrimônio milionário de Virginia e Zé Felipe, que inclui empresas, mansão, carros e jatinho, deve ser dividido em comunhão parcial de bens. Nesse regime, o que foi adquirido depois do casamento pertence aos dois, enquanto as posses anteriores à união permanecem individuais.

A dupla ainda não divulgou detalhes sobre a divisão dos bens. Eles são donos da grife infantil Maria's Baby, da agência de marketing Talismã Digital e da marca de perfumes e cosméticos WePink.