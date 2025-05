Viih Tube celebra seis meses do filho e conta que imaginava esse momento durante internação: "Mentalizava essa cena"

A influenciadora Viih Tube celebrou, no sábado (17), os seis meses de vida do filho Ravi. No Instagram, ela fez uma reflexão sobre a saúde do menino, que foi internado 15 dias após o nascimento por conta de uma inflamação intestinal rara, chamada enterocolite . O bebê ficou um mês hospitalizado.

"Quando eu vejo ele assim, forte, saudável, crescendo, só consigo lembrar de como eu mentalizava essa cena dentro do hospital. Imaginando ele com seis meses, a fase mais crítica passando... e como eu usava essa imagem para me acalmar no meio da turbulência que eu vivia. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver ainda melhor do que mentalizei", escreveu.