Romana Novais teve "ondulações" nos seios após prótese de silicone; entenda o que são contratura capsular e rippling

Romana Novais também é esposa do DJ Alok. @romananovais / Instagram / Reprodução

Romana Novais, 34, contou aos quase 6 milhões de seguidores que acumula no Instagram que precisou refazer o procedimento de implantação de próteses de silicone nos seios. Esposa do DJ Alok, a médica e influenciadora revelou que teve contratura capsular e rippling.

As condições são tipos de reações que o corpo pode ter a materiais sintéticos. Elas causaram, na médica, o endurecimento da prótese e uma reação na pele parecida com uma "ondulação" nos seios.

Romana teve de trocar a prótese antiga por uma nova, menor por cerca de 15 mililitros, porque a região ficou deformada, segundo a revista Quem.

— Queria colocar menor, porém teria que fazer uma cicatriz em L e eu não quis, fiquei com receio da cicatriz, então preferi manter mesmo tamanho e resolver só a dor e o rippling. Por ser atrás do músculo aparenta menor. Fiquei feliz com resultado — contou a médica.

O que é a contratura capsular e o rippling

A contratura e o rippling são responsáveis por causar dor e deformação nos seios, o que aconteceu com a médica Romana Novais.

Conforme o g1, essas reações podem acontecer por diferentes motivos, e, muitas vezes, precisam de novas cirurgias para reverter os defeitos. Os sintomas podem se manifestar anos depois do implante.

Quando uma prótese é colocada no corpo, os tecidos podem criar uma cápsula ao redor do material sintético, também chamada de fibrose. A condição é caracterizada pela formação excessiva de tecido cicatricial devido a inflamações, traumas ou cirurgias. É uma "carapaça" de proteção do organismo.

Se uma contratura capsular acontece, a região começa a endurecer, o que pode diminuir o espaço destinado à prótese. Em casos mais graves, a condição pode causar o deslocamento do silicone. Dor no local e assimetria também estão entre os sintomas.

O rippling, por sua vez, é uma consequência da contratura capsular apenas em um tipo específico de prótese, as chamadas texturizadas. Segundo especialistas ouvidos pelo g1, a condição acontece quando os pacientes têm pouco tecido natural para cobrir os implantes sintéticos.