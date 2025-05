Quem é sua candidata favorita a Miss Universe RS 2026? Vote na enquete

Conheça as 15 finalistas que participam do concurso. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

A Miss Universe Rio Grande do Sul 2026, que representará o Estado no Miss Brasil do próximo ano, será escolhida na noite de domingo (25). A grande final ocorrerá no Teatro AMRIGS, em Porto Alegre, às 20h.

O evento terá a presença de convidados e é aberto ao público. Os ingressos estão à venda por R$ 250 e estão disponíveis no Instagram do Miss Universe RS. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal do concurso.

Ao longo do evento, serão reveladas as finalistas e a grande vencedora, escolhida pelos jurados. Além da coroa, a rainha ganhará um carro zero quilômetro e uma joia.

Mas o público também pode ajudar a definir um dos resultados: a miss popularidade é escolhida por meio de votação neste site, no valor de R$ 2 por voto. Até o momento, segundo a organização, o top 3 de popularidade está sendo composto pela misses Soledade, Sant'Ana do Livramento e Rio Grande.

A votação oficial que definirá a miss popularidade ocorre exclusivamente no site do concurso. Mas, como termômetro, Zero Hora promove uma enquete para medir a preferência do público.

Confira, abaixo da enquete, informações sobre as candidatas:

Conheça as candidatas

Miss Canoas - Larissa Freitas

Larissa tem 29 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 29 anos

29 anos Profissão: Cirurgiã dentista

Miss Casca - Dani Guedini

Dani tem 31 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 31 anos

31 anos Profissão: Modelo e arquiteta

Miss Esteio - Gabriele Welter

Gabriele tem 20 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: Modelo

Miss Flores da Cunha - Laura Calgaro

Laura tem 21 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 21 anos

21 anos Profissão: Acadêmica em Viticultura e Enologia

Miss Gramado - Marcela Tomaszewski

Marcela tem 27 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 27 anos

27 anos Profissão: Modelo, designer de moda e atriz

Miss Guaíba - Larissa Assmann

Larissa tem 20 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: Estudante de Odontologia e Nutrição

Miss Montenegro - Laís Scherner

Laís tem 19 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 19 anos

19 anos Profissão: Estudante de Comércio Exterior

Miss Novo Hamburgo - Paula Vitt

Paula tem 28 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 28 anos

28 anos Profissão: Modelo e psicologa

Miss Pelotas - Amanda Starke

Amanda tem 20 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: Auxiliar em escritório de advocacia

Miss Porto Alegre - Danielle Debom

Danielle tem 26 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 26 anos

26 anos Profissão: Estudante de Gestão de negócios

Miss Rio Grande - Emilly Baumbach

Emilly tem 18 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 18 anos

18 anos Profissão: Técnica em Logística e estudante de Nutrição

Miss Santa Maria - Maria Eduarda Piva

Maria Eduarda tem 23 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 23 anos

23 anos Profissão: Estudante de Medicina Veterinária

Miss Santana do Livramento - Lais Simões Pires

Lais tem 27 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 27 anos

27 anos Profissão: Produtora rural e criadora de cavalo de corrida

Miss Sobradinho - Lavínia Chiapinotto

Lavínia tem 21 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 21 anos

21 anos Profissão: Estudante de Odontologia e Biomedicina

Miss Soledade - Júlia Guerra

Júlia tem 35 anos. Antares Martins / Miss Universe Rio Grande do Sul / Reprodução

Idade: 35 anos

35 anos Profissão: Quiropraxista, pós-graduada em Neurociência e Gestão em Saúde