Quem é o Gordão da XJ? Influenciador compartilha rotina de emagrecimento nas redes sociais

No fim de 2023, médicos alertaram sobre os riscos à saúde, e ele decidiu iniciar um processo de emagrecimento . Com incentivo de amigos, entre eles MC Daniel e Neymar Jr. , o jovem aceitou desafios para perder peso em troca de prêmios , como um carro de luxo.

Além de produzir conteúdos sobre emagrecimento, ele também é embaixador da pousada Apple House Paraty , no Rio de Janeiro, e da empresa de apostas Esportes da Sorte . O influenciador também usa as redes sociais para demonstrar apoio ao time do coração, o Corinthians .

Fim de relacionamento

"Foi uma decisão com respeito, carinho e consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro com a Nicole", escreveu Gordão da XJ, nos stories do Instagram.