Quem é Marcela Soares? Atleta foi expulsa de time de futsal após criar perfil em plataforma de conteúdo adulto

Marcela Soares afirma ter conseguido independência financeira com a criação de conteúdo.

A jogadora de futsal gaúcha Marcela Soares , 21 anos, foi expulsa do time em que atuava após o clube descobrir que ela mantinha uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto . A postura do clube foi questionada nas redes sociais.

Marcela já atuou em diferentes equipes do futsal nacional, entre elas Marechal Copagril, Leoas da Serra, Female, Pato Branco e Celemaster.

Em entrevista ao jornal O Globo , a jovem, que não revelou o nome do clube, disse ter se sentido "injustiçada, inclusive por outras mulheres" a partir da demissão. A jogadora afirma que conseguiu liberdade financeira com a criação de conteúdo.

Mesmo sem nenhuma cláusula específica no contrato que impedisse a atuação da atleta em plataformas de conteúdo adulto, ela foi desligada do clube .

Escolha pelo conteúdo adulto

Desde que começou a trabalhar no perfil, Marcela teria faturado cerca de R$ 55 mil por mês, valor muito superior ao que recebe jogando futsal – o que, no início da carreira, chegava a R$ 550 mensais. Segundo a atleta, a quantia não cobria nem os custos com transportes e treinos.