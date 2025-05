Quem é Carlinhos Maia? Influenciador foi convocado para depor na CPI das Bets

O influencer Carlinhos Maia tem 33 anos e construiu sua carreira nas redes sociais com vídeos humorísticos e relatos cotidianos. Instagram / Reprodução

Carlinhos Maia é mais um influenciador convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, conhecida como a "CPI das Bets", que está em andamento no Senado Federal. O chamamento foi aprovado na última quarta-feira (21).

Proposta pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos), a medida quer esclarecer como o influenciador, que tem mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, participa da divulgação de sites de apostas. A data da oitiva ainda não foi definida.

No requerimento, a senadora argumenta que a influência de Maia sobre um público amplo — em especial jovens e pessoas vulneráveis — justifica o aprofundamento nas investigações sobre contratos publicitários com empresas do setor.

Segundo a parlamentar, é necessário "compreender os termos e a natureza dessas relações contratuais, bem como os critérios éticos e legais adotados para a divulgação desses conteúdos".

Quem é Carlinhos Maia

Nascido em Penedo, no interior de Alagoas, Carlinhos Maia — nome artístico de Luiz Carlos Ferreira dos Santos — tem 33 anos e construiu sua carreira nas redes sociais com vídeos humorísticos e relatos do seu cotidiano.

O criador de conteúdo se destacou pela linguagem popular que aborda sua vida familiar e amizades. Com o tempo, ganhou espaço na TV e participou de reality shows e quadros em diferentes emissoras.

Nos últimos anos, passou a promover plataformas de apostas em suas redes, muitas vezes integrando esse conteúdo a um estilo de vida baseado em ostentação, com exibição de carros de luxo, imóveis e viagens.

Ele também foi alvo de críticas por promover festas durante a pandemia de Covid-19, em um momento de alta nos casos e recomendações de distanciamento social. Até o momento, ele não se manifestou sobre a convocação aprovada pela CPI.

A CPI das Bets está prevista para encerrar seus trabalhos no dia 14 de junho, mas já se discute a possibilidade de prorrogação.

A CPI das Bets

Com intuito de investigar casas e sites de apostas que operam no Brasil, CPI foi autorizada em outubro de 2024. A decisão foi tomada por Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado na época.

A comissão foi criada a partir de requerimento da própria senadora Soraya Thronicke, com apoio de 30 senadores, e busca entender os impactos econômicos e sociais desse mercado — incluindo a possível relação com organizações criminosas, lavagem de dinheiro e ausência de regulamentação efetiva.

Além disso, os parlamentares querem apurar o papel de influenciadores digitais na promoção de jogos de azar. Segundo os membros da CPI, essas parcerias publicitárias podem afetar o comportamento de milhões de seguidores, especialmente os mais jovens, sem qualquer transparência sobre ganhos, contratos e critérios legais.

Influenciadores sob análise

Antes de Carlinhos Maia, a comissão já havia convocado os influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquíades. Ambos compareceram ao Senado nas últimas semanas.

Virgínia, que também promove casas de apostas, se recusou a revelar quanto recebeu pelas campanhas. Já Rico, visivelmente incomodado durante a audiência, chegou a acessar uma plataforma de apostas ao vivo.

Diante disso, a CPI aprovou nesta quarta-feira novos requerimentos solicitando ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) sobre as movimentações financeiras dos dois influenciadores.

Segundo Soraya Thronicke, os documentos são essenciais para entender a extensão da atuação de figuras públicas na publicidade de jogos de azar.

Valores movimentados

Segundo relatório do Banco Central, cerca de 24 milhões de brasileiros realizaram transferências via Pix para sites de apostas entre janeiro e agosto de 2024. O volume mensal movimentado nesses sites ficou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões — cifras muito superiores às registradas pelas loterias oficiais, que arrecadam, em média, R$ 1,9 bilhão por mês.

A análise também mostra que a maioria dos sites de apostas está registrada como empresa de apostas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), mas há exceções.

Enquanto os 520 CNPJs devidamente classificados recebem, em média, R$ 576 mil por mês, outras 56 empresas, que não estão cadastradas com a atividade correta, movimentaram cerca de R$ 253 milhões mensais.

E isso considerando apenas transferências via Pix — o uso de cartões de crédito, TEDs e criptomoedas pode aumentar esses valores significativamente.