Promotoria francesa pede até 10 anos de prisão para homem apontado como "chefe" do assalto contra Kim Kardashian

Aomar Ait Khedache, acusado como mandante do crime, aparece ao fundo da ilustração do depoimento de Kim Kardashian. BENOIT PEYRUCQ / AFP

A promotoria francesa pediu, nesta quarta-feira (21), 10 anos de prisão para os assaltantes que roubaram a americana Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

O julgamento midiático do "roubo do século" — o assalto à mão armada de joias avaliadas em US$ 10 milhões (R$ 56,6 milhões, na cotação atual) — entrou em sua fase final. Os dez réus saberão o veredicto até a próxima sexta-feira (23).

Em sua declaração final, a promotora Anne-Dominique Merville se esforçou para desmantelar a imagem terna dos suspeitos como "vovozinhos ladrões", dizendo que "todos são culpados".

— Hoje, eles são retratados como criminosos desajeitados, homens e mulher idosos com rugas reconfortantes, mas em 2016, eles eram ladrões experientes do grande crime organizado — acrescentou a promotora.

Antes de anunciar as sentenças que buscava para cada um, a promotoria revisou esse roubo "rápido" que ocorreu "entre 2h59min e 3h15min", na madrugada de 3 de outubro de 2016, em plena Semana de Moda de Paris.

— Eles estão encapuzados, usando luvas, vão sequestrar e amarrar. Eles não têm empatia por Kim Kardashian, pelo recepcionista (do hotel parisiense) — diz Merville.

No que caracterizou como um assalto "meticulosamente preparado", a promotora apontou que os acusados foram atrás de um anel avaliado em cerca de US$ 4 milhões, ou R$ 22,6 milhões, dado à empresária pelo então marido, Kanye West.

— Eles o recuperam, eles sabem exatamente o que estão fazendo —completa.

O "cérebro" da operação

A promotora pediu uma pena de 10 anos de prisão para Aomar Ait Khedache, 69 anos, que ela considera o "cérebro" da operação. Segundo ela, é ele quem "dá as ordens", "recruta" e viaja para a Bélgica para revender as joias.

O homem, agora completamente surdo e quase mudo, lê o pedido de sentença ao vivo em seu computador, graças a dois estenógrafos, encolhido em seu assento em seu casaco azul-marinho, observou um jornalista da AFP.

O principal acusado, identificado por DNA, rapidamente admitiu seu envolvimento, mas negou ser o líder do grupo.

Durante o julgamento, ele chegou a escrever uma carta de desculpas à vítima.

— Eu o perdoo pelo que aconteceu, mas isso não muda o trauma e a maneira como a minha vida mudou — disse Kim Kardashian em 13 de maio, após chorar ao ouvir o pedido de desculpas de Ait Khedache.

A mesma pena de 10 anos foi solicitada para outros três homens do grupo de assaltantes, incluindo Didier Dubreucq, 69 anos, atualmente hospitalizado, e Yunice Abbas, 71, que sofre da doença de Parkinson.

Para o filho de Aomar Ait Khedache, Harminy, a promotoria pediu oito anos de prisão por atuar como motorista na noite do roubo.

Assim que as argumentações dos advogados de Kim Kardashian terminarem, a defesa começará a apresentar seus argumentos finais, nesta quarta-feira (21) e ao longo de quinta-feira (22).

Na sexta, os acusados terão a palavra final antes que o tribunal se retire para deliberar.

Relembre o caso

Policiais na frente do hotel de Kim Kardashian, na França, no dia do assalto. THOMAS SAMSON / AFP

Na noite de 2 para 3 de outubro de 2016, durante estadia no Hotel de Pourtalès, para a Semana da Moda de Paris, Kim Kardashian foi rendida e amarrada por cinco homens mascarados.

Os criminosos se passaram por policiais e invadiram o quarto onde a empresária descansava. Levaram joias, entre elas, um anel de diamante, e fugiram a pé e de bicicleta pelas ruas de Paris.

A ação foi considerada o "assalto mais valioso" contra uma pessoa física em duas décadas no país. Após o episódio, Kim chegou a se afastar temporariamente da vida pública e reforçou sua segurança pessoal.

Depoimento de Kim Kardashian

A socialite prestou depoimento no dia 13 de maio, detalhando os acontecimentos de 2016. Naquela madrugada, enquanto familiares e amigos curtiam a noite parisiense, Kim preferiu descansar no hotel.

Por volta das 3h, ouviu barulhos na escada e chamou pela irmã. Sem resposta, foi surpreendida por dois homens que invadiram o quarto. Inicialmente, pensou que fossem policiais.

— Obviamente, fiquei muito confusa quando eles entraram. Eu precisava entender o que estava acontecendo... Eu estava quase dormindo — contou ela, que disse ter ficado nervosa por estar quase nua, com apenas um roupão.

Os criminosos exigiam insistentemente “o anel” — uma joia de diamante de 3,5 milhões de euros, presente de Kanye West, então marido da empresária.

"Roubo do século"

Kim afirmou que tentou manter a calma e pediu ao recepcionista do hotel, que também foi rendido, para explicar aos assaltantes que ela tinha filhos pequenos.

— Eu ainda estava em choque, porque, honestamente, muitos ataques terroristas estavam acontecendo no mundo, e eu e meus amigos conversávamos sobre o que estava acontecendo no mundo. Eu não entendia o que estava acontecendo e não entendia que era sobre minhas joias, mesmo que eles tivessem pedido especificamente meu anel — contou ela.

A celebridade ainda afirmou no depoimento que os criminosos “a tiraram da cama, a agarraram e levaram pelo corredor” com a intenção de procurar joias:

— Foi nesse momento que pensei: "devo correr?" Mas não era uma opção, então eu simplesmente fiquei, e foi nesse momento que percebi que deveria fazer o que eles mandassem.

Nua, após o roupão que estava usando se abrir, Kim Kardashian disse ter feito uma oração, certa de que seria abusada. Porém, ao invés disso, os criminosos amarraram os pulsos e as pernas da celebridade, taparam a boca com fita adesiva e seguiram com o roubo.

— Naquele momento, eu tinha certeza de que seria ali que eles iriam atirar em mim. Então, fiz uma oração pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã e pela minha melhor amiga. Eu esperava que eles tivessem uma vida boa depois. Eu realmente achei que iria morrer — contou ela.

A amiga e ex-estilista de Kim Kardashian, Simone Bretter, também prestou depoimento. BENOIT PEYRUCQ / AFP

"Ladrões vovôs"

O grupo de assaltantes, com idade entre 60 e 70 anos — apelidados pela imprensa de "ladrões vovôs" — fugiu do local levando joias e dinheiro em espécie.

A estilista Simone Bretter, que estava com Kim no hotel, também depôs ao tribunal. Ela conseguiu se esconder no andar inferior e ouviu os gritos da amiga.

As investigações chegaram aos autores a partir de vestígios de DNA. Segundo o investigador Michel Malecot, “eles formavam uma equipe experiente, mas cometeram erros”.

Quem é Kim Kardashian?

Kim Kardashian no MET Gala de 2023. Mike Coppola / Getty Images via AFP

Kim Kardashian, 43 anos, é uma das personalidades mais conhecidas do planeta após o sucesso do reality Keeping Up with the Kardashians.

Ela construiu um império com marcas de moda e beleza, além de manter forte presença nas redes sociais — onde é seguida por mais de 350 milhões de pessoas.

Além do reality, também ficou conhecida pelo relacionamento com o rapper Kanye West, que durou de 2014 a 2021. Juntos, tiveram quatro filhos: North West, Saint West, Chicago West e Psalm West.