"Ninguém tem nada a ver com isso", diz Iza sobre reatar com Yuri Lima após traição

Iza e Yuri Lima são pais de Nala, de sete meses. @iza Instagram / Reprodução

Há quase um ano, Iza publicou um vídeo nas redes sociais revelando que havia sido traída pelo então namorado, Yuri Lima, e que eles não estavam mais juntos. Na época, a cantora estava no sexto mês de gravidez da filha, Nala.

Nos últimos meses, o casal voltou a se relacionar. Em janeiro, inclusive, o atleta publicou uma homenagem pelos dois anos de relacionamento nas redes sociais. Porém, Iza ainda não havia se manifestado sobre reatar a relação – até a participação no podcast É Noia Minha?, na noite de quinta-feira (16).

Desde que a bebê nasceu, em 13 de outubro, imagens do jogador com a família passaram a circular nas redes sociais. A assessoria da artista não desmentiu os boatos de uma possível reconciliação.

No podcast, Iza falou sobre ter anunciado o término com Yuri Lima e por que não quis comunicar a volta com ele.

— Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa tá errada, em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia? — questionou — Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso.

O episódio completo do É Noia Minha? está disponível no Spotify. Confira um trecho:

Revelação de traição

Aos seis meses de gestação, em julho de 2024, Iza publicou um vídeo nas redes sociais contando que foi traída por Yuri Lima, e que o relacionamento havia acabado.

— Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela — disse, na época.

Imagens da troca de mensagens chegaram até ela por meio de jornalistas, que teriam recebido as informações de maneira antecipada.

A artista ressaltou que decidiu se pronunciar por não encontrar outra saída — e para que os fãs soubessem do ocorrido por ela.

Eles estavam juntos há pouco mais de um ano na época do anúncio. Conforme a gravidez da cantora avançou, o jogador foi visto frequentando a casa da artista, além de conviver com a filha após o nascimento.

No podcast de quarta-feira, Iza explicou o que a levou a expor o término:

— (Revelar a traição) foi algo que aconteceu no momento e algo que eu precisava colocar para fora. Eu podia ter colocado para fora de várias formas, mas foi assim que aconteceu. Fiz. E não é que eu me arrependi, porque eu não tenho sangue de barata, alguma coisa precisava ser feita.

Porém, segundo a artista, o engajamento excessivo do público com as decisões do casal a incomodaram. Foi por isso que ela decidiu adotar uma maior privacidade em relação à família após o ocorrido: