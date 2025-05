Lívia Andrade estava em avião que fez pouso de emergência em SP: "Final feliz"

Apresentadora falou sobre a situação nos stories do Instagram. Instagram / @liviaandradereal / Reprodução

A apresentadora Lívia Andrade, 41 anos, do programa Domingão com Huck, estava a bordo de um avião que precisou realizar um pouso de emergência na noite desta quinta-feira (29), em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Nos stories do Instagram, a apresentadora agradeceu aos seguidores pelas orações. Ela também compartilhou um vídeo de dentro da aeronave enquanto pousava.

— Muita gente acompanhou esse pouso e eu senti, eu vi, pelas mensagens, a aflição de vocês e a vibração e a torcida, para que tudo desse certo, tivesse um final feliz. E tivemos esse final, graças a Deus e a você aí do outro lado, independente da sua crença, quem é do bem, é do bem — afirmou.

A aeronave, um bimotor modelo Beechcraft King Air E90, havia decolado de Pires do Rio, em Goiás, e enfrentou falhas no sensor do trem de pouso quando se aproximava da capital paulista.

Segundo a Rede Voa, que administra o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, o piloto do avião declarou emergência e foi orientado a sobrevoar a região do Campo de Marte, na zona norte da capital, para queimar combustível antes de tentar a aterrissagem. A manobra visava reduzir o peso da aeronave e aumentar a segurança do pouso.

Pouso

O pouso ocorreu às 19h38min e foi bem-sucedido. Conforme o Corpo de Bombeiros, oito viaturas foram deslocadas até o local, mas não houve necessidade de intervenção. Ao todo, sete pessoas estavam no avião: piloto, copiloto e cinco passageiros. Ninguém se feriu, e os ocupantes conseguiram deixar a aeronave sem complicações.

A empresa Agropecuária Santa Felicidade é a proprietária do bimotor, conforme consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), disponível no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fabricada em 1975, a aeronave tem a situação de aeronavegabilidade regularizada, sendo autorizada a operar em serviços aéreos privados.