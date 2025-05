Liam Gallagher, do Oasis, será avô pela primeira vez

Molly Moorish Gallagher , 27 anos, filha do músico Liam Gallagher , do Oasis, está grávida pela primeira vez. A novidade foi anunciada nas redes sociais na última quarta-feira (14).

A modelo fez uma publicação no Instagram com o jogador de futebol Nat Phillips, 28, do Liverpool. Justos desde 2022, o casal compartilhou imagens de roupas do bebê.