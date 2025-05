Kanye West e Bianca Censori reatam casamento após um mês em reabilitação

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /Arte GZH

Casal esteve no centro de diversas polêmicas nos últimos meses.

Após meses de problemas conjugais, desde o início do ano, Kanye West e Bianca Censori reataram o casamento. O casal passou um mês em um centro de bem-estar, na Espanha , para reabilitação.

No início de abril, o rapper teria sugerido uma separação entre os dois na letra de uma música, conforme a CNN . Em Bianca , West fala que a esposa fugiu e tentou interná-lo em um hospital .

O caso teria ocorrido após polêmicas envolvendo publicações de cunho nazista do cantor nas redes sociais.

Histórico de polêmicas

Kanye West esteve no centro de diversas polêmicas nos últimos meses. Em fevereiro, desativou a conta no X (antigo Twitter) após afirmar ser nazista, criticar judeus e pedir a liberdade de P. Diddy. Os comentários do rapper levaram à sua demissão da agência de talentos 33 & West.