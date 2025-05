Ex-BBB Paulinha Leite revela que será mãe de gêmeos: "Sorte no jogo e no amor"

Paulinha Leite , 38 anos, anunciou que está grávida de gêmeos . A ex-participante do BBB 11 e o marido, o americano Dakota Ballard , fizeram uma festa no final de semana para revelar o sexo dos bebês.

No quarto mês de gestação, o casal organizou uma cerimônia luxuosa para dividir o momento com amigos e familiares. Nas redes sociais, Paulinha revelou que as crianças, uma menina e um menino, se chamarão Luz e Ethan.