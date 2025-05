Ex-BBB Ana Paula Renault realiza cirurgia de emergência: "Já estava tendo comprometimento neurológico"

Ana Paula Renault , 43 anos, teve que passar por uma cirurgia de emergência . Em vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (15), a ex-BBB contou que foi parar no hospital pela primeira vez por conta de uma hérnia de disco .

— Gente, eu nunca fui internada na vida! Terça-feira (13) minha hérnia de disco deu uma crise que eu vim correndo para o pronto-socorro e, eles não me deram alta mais, porque eu já estava tendo comprometimento neurológico — contou Ana.

Cirurgia de coluna

— Só passa as piores coisas na cabeça da gente. E também por uma hérnia de disco. Então que isso sirva de alerta para você. Tá com dor nas costas, tá com dor irradiada, tem que olhar porque isso pode evoluir muito mal — alertou.