Leveza Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Deu ainda mais tempero", diz Otaviano Costa sobre relacionamento à distância com Flávia Alessandra

Apresentador está passando três dias da semana em São Paulo por conta do novo trabalho, enquanto a atriz vive no Rio de Janeiro com as filhas

23/05/2025 - 10h09min Compartilhar Compartilhar