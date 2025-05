A Miss Rio Grande do Sul, Aline Fritsch, passará a coroa neste domingo (25). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os gaúchos conhecerão, na noite deste domingo (25), a vencedora do Miss Universe Rio Grande do Sul 2026, que representará o Estado no Miss Brasil do próximo ano. A grande final ocorrerá no Teatro AMRIGS, em Porto Alegre, às 20h.

Esse é o segundo concurso realizado em 2025: em janeiro, foi aclamada a miss Aline Fritsch, natural de Lagoão. Ela estará presente no domingo, quando passará a coroa para a nova soberana.

A decisão de antecipar a escolha da Miss Universe tem como objetivo garantir mais tempo para a equipe gaúcha preparar a competidora para a etapa nacional.

— Ela assume imediatamente a coroa e terá mais tempo para fazer o seu reinado, fazer causas sociais e trabalhar sua imagem — afirma Paulo Linhares, coordenador do Miss Universe RS.

Ao todo, 42 candidatas se inscreveram no concurso estadual gaúcho. Após uma pré-seleção e eliminações, a etapa final contará com 15 competidoras (veja abaixo).

Conheça as candidatas

Como será o concurso

O evento terá a presença de convidados e é aberto ao público. Os ingressos estão à venda por R$ 250 e estão disponíveis no Instagram do Miss Universe RS neste link. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal do concurso.

A abertura da competição será com as misses dançando Vogue, de Madonna. Em seguida, elas desfilam em vestidos de gala e biquíni. Ao longo do concurso, serão revelados o top 10 e o top 5 e a miss popularidade, que é escolhida por meio de votação neste site, no valor de R$ 2 por voto. Após isso, o top 3 é escolhido para, então, anunciar a vencedora.

Até o momento, segundo a organização, o top 3 de popularidade está sendo composto pela misses Soledade, Sant'Ana do Livramento e Rio Grande.

A nova soberana leva para casa um carro zero quilômetro. O segundo lugar ganha uma viagem para Paris. O terceiro lugar ganha uma viagem para Trancoso, na Bahia, e o quarto, quinto e sexto lugares terão direito a um final de semana no Hotel Valle D'Incanto, em Gramado.

Como será a preparação para o Miss Brasil

"Em time que está ganhando não se mexe", defende Linhares, motivo pelo qual a ideia é seguir a mesma estratégia de preparação que funcionou quase perfeitamente para Aline Fritsch, que ficou na vice-liderança do Miss Brasil 2025. A preparação será feita em Porto Alegre.

— Estamos com uma equipe de preparadores excelentes composta por personal trainer, professores de oratória, inglês, passarela. Há um caminho árduo até o miss Brasil — diz Linhares.

Ainda não há data definida para a realização do Miss Universe Brasil 2026.

Aline Fritsch ficou na vice-liderança do Miss Universe Brasil 2025, realizado em fevereiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

