Antes de Zé Felipe, Virginia Fonseca namorou Rezende; saiba quem é o youtuber

O relacionamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou ao fim, anunciaram os dois na noite desta terça-feira (27). Antes de se casar com o cantor, a influenciadora viveu um relacionamento de dois anos com o youtuber Pedro Afonso Rezende, do canal rezendeevil.

O namoro aconteceu entre 2018 e 2020, quando Virginia tinha 19 anos. Na época, além de serem parceiros na vida pessoal, os dois também mantinham uma relação profissional: ela fazia parte da ADR, empresa de marketing de influência fundada por Rezende.

Quem é Rezende?

Natural de Londrina, no Paraná, Rezende tem 28 anos e é considerado um dos maiores youtubers do Brasil. Seu canal na plataforma, voltado inicialmente para o universo gamer — com destaque para Minecraft — soma mais de 33 milhões de inscritos. No Instagram, são mais de 13 milhões de seguidores.

Apaixonado por futebol, Rezende chegou a sonhar com uma carreira como goleiro profissional, mas abandonou os campos ainda na adolescência para se dedicar à criação de conteúdo digital.

Aos 22 anos, fundou a agência ADR, para alavancar a carreira de outros influenciadores. Foi nesse contexto que conheceu Virginia Fonseca, que passou a ser uma das principais figuras agenciadas pela empresa.

Atualmente, Rezende diversificou seus conteúdos nas redes sociais. Além de games, produz vídeos sobre lifestyle, viagens, desafios, humor e colaborações com outros criadores. Agora, ele namora a influenciadora e modelo Bruna Zaneti.

Término com Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite de terça-feira (27), por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Os dois são pais de três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses.

"Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda", escreveram.

Esta não foi a primeira vez que o casal enfrentou uma separação. No início do ano, eles passaram seis dias afastados após uma briga, motivada pelo fato de Zé Felipe ter chegado bêbado à fazenda do pai, o cantor Leonardo.

"Juntos sempre, agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", completaram.

Quem é Virginia Fonseca

Com 52 milhões de seguidores no Instagram, Virginia Fonseca, 25 anos, é considerada uma das personalidades mais influente na plataforma. @virginia Instagram / Reprodução

Nascida em Connecticut, nos Estados Unidos, em 1999, Virginia foi morar em Portugal aos 17 anos. Na Europa, começou a fazer vídeos para o YouTube com a ajuda de uma prima que já tinha um canal na plataforma.

Os 10 mil seguidores que a influenciadora tinha, na época, rapidamente se multiplicaram. No terceiro vídeo, o perfil já contava com 100 mil inscritos.

Segundo o g1, Virginia alcança uma média de 6,3 mil comentários em cada publicação do Instagram. Os vídeos para o YouTube, onde tem 11 milhões de inscritos, rendem, em média, até US$ 200 mil por mês.