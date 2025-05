"Agrediu a mãe dele": Latino relata dependência química do filho, que nega violência

De acordo com Latino, o filho causou diversos problemas familiares e teria agredido a própria mãe , além da atual mulher do cantor, Raffa Rarbbie. O jovem nega a agressão.

Latino também falou sobre a agressão do filho à madrasta e mencionou que o jovem teria contaminado a família toda com covid-19. Veja abaixo.

Ausência paterna

— Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério que isso, que era a dependência química — relatou. — E quando a gente fala de dependência química, não é só a questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, o que a gente chama de "podre coitadismo". Que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para de alguma forma se aliviar ou justificar um passado, uma infância e adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente e também não tive muitas vezes a minha mãe presente e nem por isso me tornei um cara mau-caráter.