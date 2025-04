Wanessa Camargo se pronuncia sobre boatos de romance com Fiuk: "É meu amigo"

Wanessa e Fiuk participaram da final do "BBB 25" na última terça-feira (22). Globo / Divulgação / Instagram / @Fiuk / Reprodução

Wanessa Camargo, 42 anos, se pronunciou sobre os boatos de romance com Fiuk, 34. Os artistas, que participaram das edições do BBB 24 e BBB 21, respectivamente, foram vistos juntos durante o "after" do BBB 25.

A comemoração aconteceu após a final do reality, na madrugada de quarta-feira (23), depois de Renata Saldanha ser consagrada como a campeã da edição.

— Fiuk é meu amigo, amo ele. Conheço Fiuk desde pequenininho, porque sou muito amiga da Cleo e acabei ficando próxima dele. Ele é um amor, meu amigo e a gente dá risada (sobre os boatos) — disse ela em conversa com a revista Quem. A cantora está solteira desde o término do relacionamento com Dado Dolabella. Fiuk, por sua vez, não comentou o caso.

Além de Wanessa e Fiuk, a festa do BBB 25 ainda contou com a presença de outros ex-participantes do reality, como Projota, Pocah e Juliette.

Fim do relacionamento com Dado Dolabella

Durante o Carnaval, a cantora chegou a se pronunciar sobre o término do relacionamento Dolabella. Na época, ela demonstrou respeito e carinho pelo ex:

— Muito carinho pelo Dado, por tudo que a gente viveu. A gente teve uma história muito linda. Essa história é longa, né? — disse ela em uma conversa de bastidor com o gshow na ocasião.

O relacionamento deles, marcado por altos e baixos, durou 12 anos, segundo a cantora.