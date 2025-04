Quem é Ilze Scamparini, correspondente da Globo no Vaticano

Quando o assunto é Roma ou o Vaticano, os brasileiros já sabem por quem esperar na televisão: Ilze Scamparini. A correspondente internacional da TV Globo é uma das repórteres mais conhecidas das últimas décadas, e mora na Itália há mais de 25 anos.

Com as notícias sobre o declínio no estado de saúde do papa Francisco, desde o início do ano, Ilze voltou a aparecer em programas televisivos com ainda mais frequência. A jornalista trabalha diretamente de Roma e cobre as dinâmicas internas da Igreja Católica, mas também viaja para outras coberturas importantes no resto da Europa.

De estagiária no interior a vaticanista

Neta de imigrantes italianos e com formação em uma escola católica, Ilze nasceu e cresceu no interior de São Paulo. Enquanto cursava Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Camp), foi estagiária do jornal Diário do Povo e colaborou com o projeto Oboré.

Segundo a revista Quem, a jornalista não pretendia trabalhar com televisão — dizia que preferia escrever. Porém, após um ano no programa TV Mulher, Ilze passou para o departamento de jornalismo da TV Campinas, afiliada da Rede Globo. Teve passagens no Jornal Nacional, no Globo Repórter e no Fantástico.

A iniciativa de virar correspondente em Roma foi da própria Ilze, que sugeriu o primeiro cargo de correspondência na Itália da emissora, em 1999. O plano era ficar por apenas dois anos, para cobrir o Jubileu de 2000 e parte do papado de João Paulo II.

Desde o início, ela trabalhou ao lado do repórter cinematográfico italiano Maurizio della Costanza. Atualmente, a jornalista é uma vaticanista, título dado aos membros da imprensa oficialmente credenciados de forma permanente pelo Vaticano.

Além do trabalho como correspondente, a paulista também está marcando presença no mundo literário. Em 2023, Ilze veio a Porto Alegre para lançar o primeiro romance, chamado Atirem Direto no Meu Coração. Na época, ela concedeu uma entrevista exclusiva à Zero Hora. Confira alguns destaques abaixo.

Quem é Ilze fora das telas

Há mais de 25 anos, as ruas de Roma tornaram-se cenário do trabalho e da vida de Ilze Scamparini. Foi lá que conheceu o parceiro, o escritor e roteirista de filmes de comédia Domenico Saverni dei Mezzatesta, que a acompanha há quase 20 anos e com quem planeja se casar.

Aos 66 anos, a jornalista e escritora não se sente velha e nem pensa em parar.

— Se anos atrás uma pessoa se sentiria velha, bom, eu não me sinto. O tempo passa e continuo me sentindo a mesma pessoa, a mesma jovem. O meu companheiro que fala: "Me sinto sempre o mesmo menino". Ele tem a minha idade. A gente se vê internamente e pouco externamente — reflete.

Ela inclusive atribui esse pensamento à própria cultura da Itália, que parece tratar o envelhecimento de forma diferente.

— Aqui na Europa está mudando o conceito de envelhecimento, porque são países com uma população muito envelhecida. Uma pessoa com 60 anos hoje é como uma pessoa de 40. O envelhecimento foi jogado lá para frente — completa.

Terraço famoso

O casal mora perto da Praça Navona, um dos principais pontos turísticos do mundo. Basta subirem ao terraço de casa para uma vista privilegiada da cúpula da Igreja de Santa Inês, projetada pelo escultor barroco Francesco Borromini.

O lar foi escolhido a dedo para que suas entradas na TV Globo, às vezes feitas dali mesmo, dessem aos espectadores brasileiros uma amostra da arquitetura local.

— Quando você é correspondente internacional, precisa ter um bom cenário à mão para entrar ao vivo a qualquer momento. Nem sempre se consegue chegar a tempo ao Coliseu, à Casa Branca ou ao Big Ben de Londres — diz ela, que já atuou também como correspondente em Los Angeles, nos Estados Unidos.