"Nunca mais serei 100% feliz": Cissa Guimarães se emociona ao relembrar a morte do filho

A artista de 62 anos falou sobre como tem lidado com o luto desde 2010, ano em que o jovem foi atropelado no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro .

— Não perdi nada, eu só ganhei. Ganhei 18 anos do maior amor do mundo.

Relembre o caso

Rafael morreu em 2010 ao ser atropelado enquanto andava de skate com dois amigos na zona sul do Rio de Janeiro. O túnel estava interditado para tráfego no momento do acidente.